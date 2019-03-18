Выборы
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18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Наука, Политика, Украина
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Антарктида тоже будет выбирать президента Украины

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции “Академик Вернадский” и 31 марта проголосовать на выборах Украины за президента, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического центра Украины Министерства образования и науки.

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“Антарктическая станция “Академик Вернадский”, расположенная в 15 тысяч км от Киева, является отдаленной избирательным участком Украины. 31 марта здесь будут голосовать 34 человека – 11 участников постоянной экспедиции, т.н. зимовщики, которые находятся на станции целый год, а также 23 учених сезонной экспедиции, которые прибыли в конце января”, – говорится в сообщении.

Станции “Академик Вернадский” является спецучастком. Полярники используют не “живые” бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК.

“В день выборов в большом помещении станции – столовой – устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов”, – добавили в научном центре.

Также в центре добавили, ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа полярников. На днях ЦИК утвердил состав комиссии на этом спецучастке в лице четырех полярников, председателем определено начальника 23 УАЭ Виктора Сытова.

Документы в форме скан-копий передадут со станции в ЦИК.

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