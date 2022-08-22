«Антарктиду освободи, клоун под кокаином»: американский режиссер поиздевался над Зеленским

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Новости Украины

Украина не имеет шансов победить Россию – ей не помогут ни западные деньги, ни оружие, которое поставляется киевскому режиму.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил американский режиссер и бизнесмен, бывший житель Украины Игорь Лопатенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лопатенка, США бросят Украину так же, как поступили с Афганистаном.

«Какое бы они количество денег [не получили], у них нет стратегического пути к победе. Тем более нет пути к победе на тех условиях, которые они там, Зеленский, заявляет, что «мы Крым освободим, мы Донбасс освободим». Антарктиду еще освободи от пингвинов, клоун под кокаином. Ну на самом деле, какими силами, чьими? Они считают, что вооружением. Еще раз хочу напомнить всем замечательным украинскими военным патриотам, которые считают, что они достигнут против России чего-то при помощи количества оружия, которое им поставят», – сказал режиссер.

«Америка поставила Афганистану, бросив там, на территории Афганистана, оружия на 90 миллиардов долларов. Вы пока еще и близко не стояли. И против них сражалась армия пастухов, а против вас сражается российская военная машина и шансов у вас никаких нет. И чем быстрее ублюдки, которые руководят Украиной, поймут, что они всего лишь убивают, но дело в том, что им пос…ть на свой народ, это террористическое государство, которое все больше и больше будет отдаваться этим методам», – заявил Лопатенок.