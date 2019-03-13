Антибандеровская диверсия в Одессе. Коммерсы прогнулись под режим

13.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

В одесском гипермаркете бытовой техники «Comfy» во время рабочего дня начала играть песня «Go hard like Vladimir Putin», что в переводе означает: «Будь таким же жёстким, как Владимир Путин».

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook экс-глава одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сеть магазинов Comfy. Работники ее магазина на ул. Среднефонтанской в ​​Одессе решили, что для покупателей будет очень кстати включить песню «Go hard like Vladimir Putin» в честь царя страны-бензоколонки.

Видимо, эти недалекие люди хотят видеть в Одессе российские танки или террористов вроде Гиви и Моторолы. Иначе объяснить такой поступок невозможно. Они бы еще гимн агрессора включили или вместо вывески прицепили триколор с курицей», – возмутился националист.

Данное событие прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы и председатель партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров.

«Понятен шок Стерненко, который услышал песню про Путина в одесском супермаркете. Но этот бытовой случай также дает понять, что пропаганда режима перестала работать вообще, – не какие-то убежденные сепары, а простые продавцы не берут ее в голову. И чем дольше продлится война, тем больше эта пропаганда будет работать против самого режима», – отметил он в Facebook.

Руководство Comfy поспешило откреститься от скандала.

«Компания «Комфи Трейд» официально приносит извинения всем, кого возмутила эта ситуация и сообщает следующее: в результате проверки, в том числе по видеонаблюдению и фиксации событий установленными техническими средствами, подтверждена провокационная намеренно спланированная организация одновременной трансляции и видеозаписи такой трансляции упомянутого трека неустановленными лицами. Поэтому, сотрудники «Комфи Трейд» не имеют никакого отношения к этому видео или трансляции.

Этот случай, на наш взгляд, свидетельствует лишь о желании вызвать искусственный скандал или о хулиганской выходке. В любом случае еще раз просим прощения за то, что такой инцидент мог произойти в стенах наших магазинов.

В свою очередь, наша служба безопасности будет работать, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем», – извинилась пресс-служба Comfy перед нацистами.