«Антицерковная политика властей – не повод отрекаться от Церкви и Патриарха, как Петр от Христа» – молдавский политолог

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«Мы все прекрасно понимаем, в каком положении находится Молдавская митрополия, какое давление на неё осуществляется. Но это не повод отрекаться от Русской Православной Церкви и от нашего Предстоятеля – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

Так молдавский политолог Владимир Букарский прокомментировал в своём телеграм-канале высказывания клирика Свято-Георгиевской церкви Кишинёва протоиерея Виталия Шинкаря.

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Накануне Пасхи отец Виталий Шинкарь, известный как неофициальный спикер пророссийского крыла Православной Церкви в Молдове, позволил себе ряд высказываний, оправдывающих фронду Молдавской митрополии в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Патриарх забывает, что мы самостоятельны. Наступил момент, когда стоит взбрыкнуться. И митрополит Владимир слегка одёрнул своего суверена. Патриарх для нас всего лишь суверен, под чьей вывеской мы живём», – заявил протоиерей Виталий Шинкарь в программе «По фактам» на молдавском телеканале Exclusiv TV.

По словам Владимира Букарского, Патриарх Московский и всея Руси – не «суверен» и не «сюзерен», даже если Церковь обладает самостоятельностью во внутренних делах.

«У нас единая Церковь и один Патриарх, обладающий первенством чести среди епископата. И никакие Майя Санду, Оазу Нантой, Янис Мажейкс и Джордж Сорос вместе взятые не могут заставить нас отречься от нашего Предстоятеля, как Петр от Христа, и запретить нам поминать нашего Патриарха в наших молитвах», – подчеркнул политолог.

По его мнению, «взбрыкивать», как выразился отец Виталий, в адрес Святейшего Патриарха, выпячивая свою грудь, у Молдавской митрополии не было ни малейших оснований. Букарский повторил свою оценку так называемого “письма” митрополита Владимира в адрес Патриарха Кирилла:

«Это подлейший и гнуснейший, насквозь лживый текст, которым определённые иуды в рясах подставили нашего дорогого митрополита», – отметил он.

Владимир Букарский напомнил, что Молдавская митрополия была создана в 1813 году именно в составе Русской Православной Церкви в качестве Кишиневско-Хотинской епархии. Святитель Гавриил (Бэнулеску-Бодони) был митрополитом Русской Церкви. Равно как и правящие архиереи, прославившие эту кафедру своим подвигом, такие как священномученики Серафим (Чичагов) и Никодим (Кротков).

«Молдаване – верующий и верный народ, почитающий, в том числе, и русских святых – преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, святого Иоанна Кронштадтского, блаженную Матрону Московскую, святителя Луку (Войно-Ясенецкого). И эту духовную связь никакому Оазу Нантою либо рясофорному иуде по фамилии Борщевский не дано разорвать», – резюмировал молдавский эксперт.