Антиевропейские силы захватили власть в Польше в Венгрии – Сорос

22.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Идеи единой Европы теряют популярность среди населения ряда стран, входящих в Европейский союз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским журналом «Новое время», заявил считающийся спонсором так называемых «цветных революций» американский миллиардер Джордж Сорос.

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По его словам, ЕС очень уязвим, поскольку «многие лидеры и движения противостоят ценностям, основополагающим для Европейского Союза».

«В двух странах такие силы фактически захватили власть — Виктор Орбан в Венгрии и Ярослав Качиньский в Польше. Дело в том, что Польша и Венгрия являются наибольшими получателями структурных фондов, которые распределяются между странами ЕС», – сказал Сорос.

При этом он признает, что более всего его беспокоит ситуация в Италии.

«Очень популярный антиевропейский лидер Маттео Сальвини усиливал свои позиции, пока не переоценил свой успех и не расколол правительство. Это была его фатальная ошибка. Его в действительности уже заменила Джорджия Мелони из Национального альянса Братья Италии, и она демонстрирует еще более экстремистские взгляды», – сокрушается американский миллиардер.

Он обращает внимание, что раньше Италия страстно поддерживала единую Европу, поскольку у людей было больше доверия к ЕС, чем к собственным правительствам.

«А сейчас социсследования показывают, что сторонников Европы меньше, как и тех, кто хотел бы, чтобы страна осталась в зоне евро. Причем Италия является одним из наибольших членов и очень важна для Европы. Я не представляю себе ЕС без Италии. Большой вопрос в том, сможет ли ЕС оказать достаточную поддержку Италии», – опасается Сорос.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист Виталий Портников пророчит, что в будущем Польша станет пророссийской и антиукраинской.