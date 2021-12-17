Антифашисты Молдовы заклеймили «воздержателями» национальную делегацию в ООН

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Молдова воздержалась при голосовании на Генеральной ассамблее ООН за предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Резолюция призывает принять меры, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений.

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За принятие этого документа проголосовали 130 стран. Против выступили две страны – США и Украина. Воздержались от голосования 49 стран. Это страны Запада, Прибалтика, Грузия и Молдова.

МИД Молдовы никаких пояснений своей позиции не дал. Но она возмутила бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

«Считаю, что решение воздержаться было продиктовано властями в Кишиневе внешними западными кураторами и в данном случае равносильно отказу, поскольку на обсуждение была вынесена крайне важная проблема: попытки реабилитации нацизма. Мы должны беречь память о подвигах наших предков, освобождавших Молдову от фашизма», – написал Додон в своем телеграм-канале.

А лидера новой молдавской оппозиционной партии «Наши» Михаила Ахремцева голосование по резолюции не удивило.

«В этом нет ничего удивительного. Партия PAS (политсила президента Молдовы Майи Санду – ред.) состоит из националистов, продвигающих фашистские теории, потомков кровавых нацистских палачей и убийц, а саму Майю Санду поддерживают люди, открыто призывающие к этническим и расовым чисткам, а попытки этнического геноцида, наряду с обыкновенным – уже прочно вошли в молдавский обиход», – заявил он.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Молдовы Алексей Петрович считает голосование молдавских дипломатов позором.

«Вырожденцы! Забыли, наверное, как ваши предки не воздерживались, а лупили в хвост и гриву фашистскую погань на всех фронтах. Как на одерском плацдарме рядовой Василий Санду в составе штурмовой группы завалил 7-х немцев; как красноармеец Попеску в тех же местах уничтожил 10-х фашистов, проявив себя смелым и решительным воином; как рядовой Алексей Гросу на 2-м Белорусском ликвидировал гранатой вражеский пулемет и 12 вражеских солдат. Все трое стали кавалерами ордена Славы, и заслужили вечную благодарность спасенного человечества. Воздержатели и их негодные руководители заслуживают лишь позорного клейма», – написал Петрович.