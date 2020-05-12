Антиглобалисты поблагодарили ДНР за борьбу против украинских неонацистов

12.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

ДНР в условиях глобализации и насаждения так называемого нового мирового порядка показывает всему миру, что любой народ имеет право голосовать за независимость.

Об этом лидеры антиглобалистских организаций заявили в ходе пресс-конференции, организованной общественным движением «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава внешнеполитического отдела партии «Шин Пейн» Диермуд Мак Даблайрс поздравил жителей ДНР с шестой годовщиной независимости и поблагодарил «за позицию против неонацистов Украины», «за твердую позицию в определении собственного будущего».

«Желаем удачи в вашем будущем и надеюсь, что скоро увидимся!», – заявил он.

Президент движения «Yes, Сalifornia» Маркус Руиз Эванс в свою очередь, также поздравил ДНР с шестилетием независимости.

«Мы хотим сказать: «С Днем рождения! С днем свободы!». Спасибо, что показываете всему миру, что независимые страны имеют право на обсуждение преемственности, формирование новой нации и имеют право голосовать за независимость», – сказал Эванс.

По его словам, «Yes, Сalifornia» верит, что любой народ имеет право вести мирные дискуссии за независимость.

«Yes, Сalifornia» хотела бы физически посетить международную конференцию «Диалог наций» в Республике, когда правительство Калифорнии официально скажет, что это безопасно. От народа и правительства Калифорнии мы хотим сказать: «С днем рождения ДНР!», – резюмировал он.

Напомним, Донецк, став одним из самых молодых борцов с глобальным миром, постепенно превращается в столицу мирового антиглобализма. Ещё до пандемии в Донецке решили этой весной провести масштабный съезд-конференцию антиглобалистов. Но коронавирус скорректировал эти планы и конференция состоялась в онлайн-режиме.