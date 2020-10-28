Антикоррупционеры Украины показали нулевую эффективность

28.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Созданные под патронатом Запада антикоррупционные органы Украины показали практически нулевую эффективность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский экономист Виктор Скаршевский.

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«На антикоррупционные органы, с момента их создания в 2015 году, украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на так называемую антикоррупционную «инфраструктуру» предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого – 17,6 млрд грн или более $600 млн.

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль», – подчеркивает экономист.

При этом он обращает внимание, что антикоррупционные структуры погрязли о множестве коррупционных скандалов.

«Один из них, это внесение в реестр коррупционеров, по решению суда, главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», глава НАБУ Артем Сытник фактически взбунтовался, отказавшись выполнять решения украинских судов, включая конституционного.