Антикремлёвский эксперт: Западные санкции против Белоруссии – голая политическая декларация

28.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новые санкции Запада против Белоруссии будут носить «декоративный характер» и не повлияют на экономику этой страны, потому что те, кто их вводит, боятся нанести значимый ущерб самим себе.

Об этом в интервью российскому либеральному телеканалу «Дождь» заявил оппозиционный Кремлю эксперт, экономист Сергей Алексашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в этом отношении примечательно, что разговор о санкциях в отношении Беларуси начинается с калийных удобрений. Действительно, калийные удобрения – это большая часть белорусского экспорта, примерно 20%, но почти ничего, очень маленькая часть, идет в Европу. Потому что Европа самообеспечена, в Германии большое производство калийных удобрений, и в Канаде большое производство, и в принципе этот рынок насыщен.

А если вы посмотрите на совокупное потребление Китая, Индии и Бразилии, это более трети мирового потребления калийных удобрений, Беларусь производит где-то, примерно, там – 13-14%. То есть, в принципе понятно, что основными потребителями вот этого товара белорусского являются другие страны, не страны Евросоюза. И поэтому, я думаю, что серьезного ущерба ограничения на экспорт вот калийных удобрений из Беларуси ни Беларуси не нанесет, ни европейские страны не потеряют, но зато будет громко заявлено, что санкции введены и под них попало 20% белорусского экспорта», – сказал экономист Алексашенко. Что касается белорусских нефтепродуктов, то их в Европе будут теперь покупать у российских компаний точно так же, как раньше Россия покупала белорусские хамон, пармезан и устрицы, полагает эксперт. «Максимальные даже экономические потери, которые можно посчитать в отношении Беларуси, я думаю, что они будут исчисляться, не знаю, 300-500 от силы миллионов долларов в год, и это, очевидно, что те суммы, которые российский бюджет беспроблемно сможет выделить кредит Беларуси на очередные 5-10 лет», – сказал Алексашенко.

Потери от авиабойкота Белоруссии он оценил в 100-120 млн долларов.

«Опять сумма не критически важная для российского бюджета, ну, в общем, даже и для Беларуси, понятно, что ради борьбы с супостатом Александр Лукашенко готов будет пожертвовать такими деньгами. У Беларуси есть большой старший брат на Востоке, называется Россия, страна, которая обеспечивает больше 60% белорусского импорта и 50% белорусского экспорта потребляет», – отметил Алексашенко.

Действенной, с его точки зрения была бы остановка валютных платежей Белоруссии и тех стран, которые с ней торгуют, но пока об этом речь не идет.