Антикрымские санкции помогают полуострову спасти высокий сезон 2020

26.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Санкции, введенные Западом против Крыма шесть лет назад, помогают полуострову справиться с первой волной коронавируса.

Речь идет о том, что благодаря ограничениям, иностранцы практически не посещают полуостров, что ограждает его от ввоза опасной инфекции уже в апреле.

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При этом, российские туристы из-за закрытия границ в связи с эпидемией, все чаще обращают свой взор на Крым.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили представители крымского турбизнеса.

Так, глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова похвалила меры по ограничению туристических поездок на полуостров в апреле – и запрет на посещение Крыма иностранцами без справок об отсутствии у них коронавируса, о чем заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Это абсолютно правильное решение. Тут санкции как нельзя лучше сыграют в целом на руку Крыму, на незавоз данного вируса. Основной акцент был поставлен на ограничение потока инфотуров – было много запланировано инфотуров, рекламных по другим городам. Это нормальная мера, которая даст возможность оградить себя и крымчан от распространения этого вируса.

Сегодня поступают звонки, люди говорят: «Мы планировали ехать в Израиль», – люди совершенно, видимо, ни разу в Крыму не были, задают смешные вопросы: «А далеко ли вы от аэропорта находитесь?». Допустим, мой объект находится в 100 километрах от аэропорта. Говорят: «Господи, а где же там море?». То есть, люди совершенно не знают Крым. Говорят: «Мы планировали ехать в Израиль, но похоже все валим к вам».

Это дословно. Я думаю, что пока будет некий спад из-за ограничительных мер, но это нормально, есть время подготовиться к сезону, разгрести свои «авгиевы конюшни», привести все в надлежащий вид, пройти самообучение. По ценам я могу сказать, что не планируется повышение, спекулировать на общем несчастье никто не собирается», – заявила Стамбульникова.

Ее поддержала глава Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Людмила Бабий.

«Безусловно, любой карантин сказывается на активности, на всех поездках, включая туристические, и Крым в этом смысле не исключение. Плюс Крыма в том, что у нас пока нет такой острой ситуации, и мы рассчитываем, что ее не будет, в отличие от других курортных стран, где меры в свое время не были приняты.

Ситуация еще заключается в том, что поток иностранных туристов у нас из-за санкций невелик. Если говорить об ограничении туристического потока в апреле, то это правильная мера – Турция еще две недели назад пошла на снижение на два месяца, чтобы спасти высокий курортный сезон. Крым сейчас делает то же самое и, с моей точки зрения, это правильно.

Бронирование на высокий сезон – с мая по сентябрь было стабильным. Отказов было крайне мало. Что сейчас будет – подождем эту неделю, посмотрим. В этом году, в сезоне 2020 все внутренние направления Российской Федерации, весь внутренний туризм явно будет на подъеме. А два любимых юга у всех россиян – это мы и Краснодарский край», – резюмировала Бабий.