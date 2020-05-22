Антинаучная фантастика, или Как в Киеве Россию «похоронили»

22.05.2020, Москва, Александр Ростовцев

Одним из любимейших занятий украинской «экспертной спильноты» является изобретение прогнозов о скорой смерти России и раздача медицинских диагнозов её руководству. Этой национальной забавой увлекаются украинские политики, «пэрэсичны громадяне» из числа «диванных экспертов», а также многочисленные «аналитические институты», представляющие собой «шоу одного актёра» не считая курьера и приходящей уборщицы.

На этот раз скорый и болезненный закат России предрекает украинский «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» (ЦДАКР, где «Д» в сокращении – «дослидження»).

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На основе открытых источников (публикаций в онлайн-изданиях РБК, Bloomberg и finanz.ru) мамкины титаны украинской военно-политической аналитики полагают, что «Путин окончательно утратил связь с реальностью, либо готовится к последней войне, либо целенаправленно разрушает Россию, начиная очередной дерибан». Иначе, мол, интерпретировать приходящие из России новости сложно.

Всё дело в том, что президент России, «на фоне катастрофического падения российской экономики», увеличивает расходы на оборону, что и вызвало острую сердечную боль у наблюдателей ЦДАКР.

Свои далеко идущие выводы украинские аналитики берут из открытых источников, поскольку других источников информации у них нет.

Так, вывод об «экономической катастрофе российской экономики» наблюдатели ЦДАКР делают на основе публикации РБК, где говорится об апрельском падении ВВП России аж на 28%.

Затем, дрожа от радостных известий, экспертная артель переходит к статье Bloomberg, обещающей, что «Россию ожидает наихудший экономический кризис в истории».

И победной вишенкой эксперты водружают на тортик публикацию портала Finanz.ru, в которой говорится о наращивании Россией расходов на оборону.

Из всего этого винегрета корифеи шароварной мысли делают неутешительный вывод: «Россия всё больше превращается в непредсказуемую, нестабильную, токсичную, агрессивную державу, захваченную кагэбистско-криминальными группировками. Угрозы с этой территории возрастают и будут возрастать и далее».

«Для Украины это обозначает лишь одно – война во всех плоскостях с РФ будет накаляться. Следовательно, строительство Вооруженных сил Украины, укрепление экономики, укрепление международной поддержки – наши насущные задачи на долгое время», – бодро констатируют из своего погреба «эксперты с мировым именем».

Вполне очевидно, что сей шедевр «военно-политической аналитики» создан для окучивания целевой аудитории безмозглого стада записных «патриотов Украины», слышащих в каждом чихе со стороны России погребальные колокола и треск разрушающихся опор Северного Мордора.

Начнём с того, что приведённый в тексте показатель 28% апрельской убыли российского ВВП в источнике (РБК) рассчитан в текущих, а не в сопоставимых ценах и мало чем отличается от апрельских потерь ведущих экономик мира от карантинных мер – 22-25%.

Аналитики издания там же отмечают, что «точно отделить эффект влияния цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса пока невозможно» и приводят прогнозы снижения ВВП России в 2020 году, вызванных пандемией и падением цен на нефть в 4-6% (Центробанк) или 5,5% (МВФ).

Занятно, что Управление по бюждету Конгресса США ожидает падение собственного ВВП во втором и третьем квартале 2020 года на 38% и предрекает появление 60 миллионов безработных с полной безнадёгой на возвращение к докризисным показателям не только до конца текущего года, но и в 2021-м.

А что же на Украине творится? Как говорил Маэстро из прекрасного советского фильма про лётчиков, «Всё прекрасно, падаю!»

Украинские аналитики уверены, что весь экономический рост, связанный с низкой базой (т. е. воткнутая в чистом поле палка даёт взрывной рост развития по сравнению с нулем), будет съеден кризисом. Потери экономики составят $50 млрд, а снижение ВВП достигнет 7,7%, с чем согласны наблюдатели МВФ.

Разумные понимают, что времена всем предстоят тяжелые, но не бегут заказывать на последние деньги гроб, белые тапочки и оркестр с похоронным маршем.

Что касается статьи Bloomberg, то кризис затронет не только Россию. Глобальная экономика и разделение труда – сообщающиеся сосуды и ещё неизвестно, кого кризис 2020 года затронет в большей степени. Но уж кому и следует напрячься в ожидании прихода толстого полярного лиса, так это украинским балаболкам, ибо их государство совершенно точно не имеет «подушки безопасности», чтобы с минимальными потерями пережить плохие времена, когда шесть последних лет хороших в упор не видели.

В том, что российский президент объявил об увеличении военных ассигнований, тоже нет ничего особенного. Уже хотя бы потому, что в ноябре 2019 года было объявлено о снижении военных расходов.

Что поделать, если в Польше будет размещена свежая американская бронетанковая дивизия, натовцы активно окучивают Азербайджан, а США в спешном порядке устроили милитаризацию Арктики.

России необходимо ответить на эти вызовы: разместить вдобавок к «Искандерам» «Калибры» в Калининградской области, помочь новым оружием Армении (в конце концов, пашиняны приходят и уходят, а союзная Армения остаётся), развернуть механизированные и ударные дивизии на западных и на юго-западных границах страны, строить ледоколы военного назначения, модернизировать танки Т-72, поставлять в войска истребители пятого поколения Су-57, ставить на боевое дежурство новые ракеты «Сармат», комплексы С-500 и другие боевые системы.

Деньги, вложенные в ВПК не пропадут. Отрасль сохранит рабочие места, гарантированный госзаказ и твёрдые зарплаты. Не забудем также, что российская «военка» на 40% наполняет внутренний рынок гражданской продукцией и является главным разработчиком и потребителем высоких технологий.

В свою очередь, хотелось бы увидеть, как нищая Украина будет крепить оборону. Эксперты как-то позабыли, что украинский ВПК дышит на ладан, а иностранные заказчики не осаждают производителей украинского вооружения. У всех на виду проваленные иракский и таиландский танковые контракты, разорённый концерн «Антонов», трещины в бронемашинах и взрывающиеся миномёты. Украинские ВСУ получают условно новые образцы вооружения по остаточному принципу, а иностранцы потеряли интерес к украинскому оружию благодаря тому, что его нет в ВСУ.

Вместе с тем Украина стоит на всех углах с протянутой рукой, упрашивая «стратегических союзников» помочь ей в «борьбе с российской агрессией» старыми танками, простоявшими 30 лет в пустыне HUMVEE, просроченными боеприпасами, проблемными «джавелинами», средствами связи, беспилотниками, радарами контрбатарейной борьбы, списанными катерами и прочими военными неликвидами для бедных стран третьего мира.

Поразительная экспертная слепота – предсказывать и ждать, когда всевозможные беды свалятся на Россию, стоя при этом по самые ноздри в протухшем болоте.

В общем, жгите дальше, дорогие эксперты! Публикуйте больше планов по завоеванию Украиной галактического могущества, «деоккупации» Крыма и тому подобной антинаучной фантастики. Будет над чем от души посмеяться и отвести душу в кризисные времена.