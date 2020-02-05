05.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, ЕС, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Религия, Россия, Сербия, Скандал, Церковь, Черногория
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Антиправославный черногорский закон обжалуют в европейском суде


Европейский суд в Страсбурге не принял иск о запрете антиправославного черногорского закона «о свободе вероисповедания» по процедурным основаниям, а не по существу, как заявляет правительство страны.

Об этом заявили представители юридической компании «Радич» из Белграда, которая подала иск в Европейский суд по правам человека.

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В Страсбурге пояснили, что сначала иск должен рассмотреть Конституционный суд Черногории.

Однако в правительстве Черногории поспешили заявить о победе.

«Решение Страсбургского суда является еще одним доказательством того, что претензии к закону носят чисто политический и идеологический характер и не имеют оснований ни во внутреннем, ни в международном праве», – заявили в правительстве.

Однако на самом деле действия черногорского правительства не находят поддержки в Европе. Французский депутат Европарламента Тири Мариани, выступая на заседании Европейской комиссии, отметил, что страхи жителей Черногории не безосновательны.

Тьери Мариани

«Сотни тысяч сербов в стране постоянно боятся радикальной дискриминации. Священники подвергаются нападениям, журналисты арестовываются, и ситуация становится все хуже», – отметил Мариани и добавил, что попытка захвата церковной собственности со стороны черногорского правительства является беспрецедентной провокацией.

«Беспрецедентной провокацией является то, что закон от 27 декабря 2019 года предусматривает: все храмы, построенные до 1918 года, должны быть переданы в государственную собственность. Это сделала власть, даже не посоветовавшись с церковью. Будет ли ЕС защищать религиозную свободу в Черногории?», – сказал Еврокомиссии Мариани.

Между тем, черногорское правительство, наконец, продемонстрировало готовность искать компромисс. Премьер-министр страны Душко Маркович предложил подготовить договор по урегулированию взаимоотношений и спорным положениям закона.

Джуканович и Маркович

Митрополит СПЦ Черногорско-Приморский Амфилохий готов обсудить с премьер-министром скандальный закон «как причину проблем». Об этом говорится в письме к главе правительства, опубликованном на сайте митрополита.

«Вы, очевидно, не хотите видеть, что существующий закон, а не несуществующий договор, является причиной текущих социальных проблем, а об их последствиях мы даже не говорим», – сказал митрополит.

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