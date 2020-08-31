31.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Антипример Украины спас соседние страны


События последних лет, происходившие на Украине, испугали элиты соседних стран и демотивировало их делать майданы у себя дома.

Об этом на канале «Голос правды» заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я всегда говорила что мы, так сказать, своим растерзанным трупом спасли вот уже как минимум Белоруссию. Ну, или почти спасли. Все-таки надеюсь, что спасли, и надеюсь, что спасём Россию своей прививкой «майдаунной» потому что нами уже реально детей пугают, мы антипример. Может, в этом наша великая миссия.

Просто так фишка легла – если бы Янык не оказался таким помоечным чмом, либо его не продали всякие твари, которые сейчас в ОПЗЖ типа Лёвочкина, Портного и прочие мрази, это, возможно, все обернулось бы по-другому. Но твари очень хотели фишек за предательство. Но, как известно, Рим предателям не платит, ребята соснули. Возможно, другие элитки посмотрев на это все, хорошо подумали – а стоит ли предавать, а не кинет ли нас прекрасный коллективный Запад руководствуясь именно принципом «Рим предателем не платит?», – сказала Монтян.

 


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть