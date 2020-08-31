Антипример Украины спас соседние страны

31.08.2020, Киев, Игорь Петров

События последних лет, происходившие на Украине, испугали элиты соседних стран и демотивировало их делать майданы у себя дома.

Об этом на канале «Голос правды» заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я всегда говорила что мы, так сказать, своим растерзанным трупом спасли вот уже как минимум Белоруссию. Ну, или почти спасли. Все-таки надеюсь, что спасли, и надеюсь, что спасём Россию своей прививкой «майдаунной» потому что нами уже реально детей пугают, мы антипример. Может, в этом наша великая миссия.

Просто так фишка легла – если бы Янык не оказался таким помоечным чмом, либо его не продали всякие твари, которые сейчас в ОПЗЖ типа Лёвочкина, Портного и прочие мрази, это, возможно, все обернулось бы по-другому. Но твари очень хотели фишек за предательство. Но, как известно, Рим предателям не платит, ребята соснули. Возможно, другие элитки посмотрев на это все, хорошо подумали – а стоит ли предавать, а не кинет ли нас прекрасный коллективный Запад руководствуясь именно принципом «Рим предателем не платит?», – сказала Монтян.