Антирейтинг – не помеха. Кризис доверия Майя Санду компенсирует диктатом

Антирейтинг – не помеха. Дефицит доверия Майя Санду компенсирует силовыми решениями

В СМИ появились данные свежего опроса американских социологов, который свидетельствует о том, что молдавский президент Майя Санду возглавляет антирейтинг политиков страны. Популярность ее стремительно снижается, и правящей команде не удается остановить падение доверия к главе страны, хотя осенняя президентская кампания уже не за горами.

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Политолог Александр Кориненко в интервью «ПолитНавигатору» объясняет, как действующий президент планирует переизбраться на второй срок и почему антирейтинг при этом не сыграет большой роли.

ПолитНавигатор: Опрос, который провела одна из авторитетных американских НКО, показал, что у действующего президента Майи Санду высокий антирейтинг – 57%, это выше чем у других политиков в стране. Санду и ее команда про это, безусловно, знают. С каким арсеналом пойдет она на выборы? Расчет – на диаспору и трюки с почтовым голосованием?

Александр Кориненко: На месте оппозиции я не слишком бы радовался такому показателю, как антирейтинг. В молдавской истории были политики, у которых он был выше, и при этом они четко контролировали электоральные процессы и ситуацию в стране. У президента Молдовы всегда высокий антирейтинг, так как лидера винят во всех грехах, поэтому к такому показателю надо относиться трезво.

У Майи Санду заготовлен ряд мер, которые приведут ее к победе. Во-первых, это силовые варианты давления на оппозицию, некоторых кандидатов обвинят в связях с Москвой, и снимут с выборов.

Во-вторых, мощное оружие – это молдавская диаспора за рубежом. Пока нет возможности провести хоть какие-то опросы по активности диаспоры на выборах президента, но я думаю, что западная диаспора традиционно и массово поддержит действующего президента, что принесет Санду 10-15% голосов от общего количества, которое она сможет набрать.

В-третьих, это референдум по европейскому пути Республики Молдова. Пока неясно, какой вопрос или вопросы будут в этом бюллетене, но ассоциироваться он должен только с единственным политиком, который добился больших успехов на пути в ЕС, – здесь и ассоциированное членство Молдовы, и евромитинг в мае прошлого года, ну, и не забываем про саммит Европейского политического сообщества.

Думаю, что именно на это сделают ставку политтехнологи президента. Народ они постараются подвести к мысли о том, что если Майя Санду проиграет, то перспектива членства в ЕС навсегда улетучится.

ПолитНавигатор: Есть предположения, что власти Молдовы готовят блокировку социальной сети TikTok, хотят надавить на независимые телеграм-каналы, чтобы облегчить Майе Санду переизбрание. На днях отозвана лицензия на вещание у одного из телеканалов, корреспондент которого задала Майе Санду неудобные вопросы на пресс-конференции. Правящая команда устанавливает максимальный контроль над медийным пространством?

Александр Кориненко: Я думаю, что предположения о блокировке TikTok ошибочны, а если они реальны, то те, кто это советуют, – безумцы. Сегодня молдавская молодежь помешана на этом ресурсе, и уж лучше не злить эту часть электората, потому что из спящего он может превратиться в активного и добавить протестных голосов в избирательные урны.

Что касается Телеграма, то тут Майя Григорьевна и ее адепты бессильны, они сами пробовали войти в Телеграм-пространство, но быстро оттуда уходили. В Телеграме ботофермы не поют хвалебные комментарии, не накручиваются массово подписчики, нельзя заказать очередную хвалебную рекламу. Технических средств для блокировки Телеграма тоже нет, поэтому придется смириться с существование тг-каналов и в очередной раз обвинять их в работе на Москву.

Молдова – маленькая страна, поэтому здесь все как на ладони, и нам не нужны журналисты, чтобы узнать, как живут в том или ином городе, какова ситуация на предприятии, по каким причинам задерживают зарплату. У каждого есть родственник, у которого тоже есть родственник, – и так информация распространяется быстрее, чем вечерние новости.

К тому же люди предпочитают альтернативные и, главное, быстрые новости. Никто не хочет ждать и смотреть новостной получасовой выпуск в вечернем эфире, большинство за пять минут их прочитают в телеграме.

ПолитНавигатор: Игорь Додон вновь избран главой Партии социалистов на съезде политформирования. Процедура во многом формальная, но, видимо, необходимая, если политик собирается на президентские выборы в этом году. На что рассчитывает Додон?

Александр Кориненко: Игорь Додон рассчитывает на высокий антирейтинг Майи Санду, а кроме того, он является сегодня вторым по популярности политиком в стране и единственным, кто может бросить реальный вызов действующему президенту. Это будет сделать сложно, учитывая «перегруженность» левого фланга, но Игорю Николаевичу главное выйти во второй тур, где его, как он, очевидно, надеется, поддержат другие кандидаты от оппозиции.

ПолитНавигатор: Один из лидеров оппозиционной платформы «Гражданский конгресс» Марк Ткачук в очередной раз призывает оппозицию забыть о бюджетах и рейтингах и объединиться ради «спасения большинства», «возвращения страны народу». Все бесполезно?

Александр Кориненко: Это бесполезно, никакого объединения оппозиции не будет, с левого фланга будет много кандидатов, которые будут оттаскивать друг у друга, возможно, даже десятые процента. Слова Марка Ткачука – громкие, правильные, но они останутся только словами, потому что у ПСРМ, «Возрождения», МАN и других партий свои цели – и они не поддержат «партнеров» по оппозиции. Слишком сильно недоверие между ними. Каждый подозревает другого в нечестной игре.

ПолитНавигатор: Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый продвигает идею с референдумом о досрочных парламентских выборах в Молдове. Что из этого выйдет? Усатый тоже собирается на президентские выборы?

Александр Кориненко: Да, он уже не раз заявлял об этом. Ренато Усатый после провала его партии на парламентских выборах все-таки «простил» молдавский народ и вернулся в большую политику. Сейчас ему надо громко заявить о себе, и тут ничего лучше, чем референдум, он не придумал, хотя это уже плагиат – референдум ранее предложила Майя Санду, только она выступает с идеей утверждения евроинтеграции, а Ренато Усатый – с идеей досрочных выборов, которые не нужны сейчас никому.

Но с технической точки зрения это правильно – набрать и обучить команду, проверить настроения в обществе и симпатии к политику, собрать контакты и паспортные данные сторонников и симпатизантов.

ПолитНавигатор: Высказывается мнение о том, что на выборах может случиться поединок кандидатов-женщин, например, Майи Санду и Евгении Гуцул – нынешнего башкана Гагаузии. Насколько это реально?

Александр Кориненко: Я пока не верю в такой поединок, но рассматриваю возможность участия сильной и волевой женщины в качестве альтернативы президенту. Это не будет Евгения Гуцул, скорее – Ирина Влах, ее предшественница.

Боюсь быть обвиненным в сексизме, но бывшая глава Гагаузии вызывает более теплое отношение, чем действующий президент. У нас консервативное общество, а Ирина Федоровна по своим качествам и биографии более выгодно смотрится как женщина, и это импонирует определенной части электората, которому важны семейные ценности.