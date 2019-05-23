Антирейтинг Порошенко стал выше популярности Зеленского

23.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если бы досрочные парламентские выборы происходили сейчас, то партия нового президента Украины «Слуга народа» могла бы набрать абсолютное большинство.

Об этом в ходе презентации результатов соцопросов заявила председатель правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала, что, согласно исследованию, уровень желающих голосовать на Украине остаётся высоким – более 85 процентов, однако специалисты не исключают, что в дальнейшем температура активности может упасть. При этом, если на президентских выборах наблюдалась инициатива со стороны молодёжи, то сейчас возрастной уровень выравнивается в пользу электората «за 50».

«Если бы голосование проводилось сегодня среди тех, кто пришёл на участки, то можно увидеть, что «Слуга народа» приближается к сорока процентам (39,9%), «За життя» перевалила за одиннадцать, а «Блок Петра Порошенко» менее десяти процентов, к которому очень приблизилось ВО «Батькивщина». Мы видим определённый рост партии «Сила и честь» Смешко и небольшой рост «Гражданской позиции» Гриценко. Именно эти политические силы преодолевают сегодня пятипроцентный барьер», – отметила Балакирева.

Также, согласно исследованиям, если бы был снижен процентный порог до трёх, то среди претендующих пройти в парламент были бы ещё три политических силы.

«Это «Оппозиционный блок», «Радикальная партия Ляшко» и партия Святослава Вакарчука», – отметила социолог, добавив, что после объявлении о создании партии «Голос» рейтинг Вакарчука вырос с 0,8 до 2,2 процента.

Говоря об антирейтингах, эксперт отдельно остановилась на фигуре Петра Порошенко, который побил все рекорды.

«Обращает на себя внимание «Блок Петра Порошенко «Солидарность», против которого фактически высказались 49 с лишним процентов – это тот антирейтинг, который создаёт беспрецедентный уровень нежелания (видеть эту политическую силу – ред.) сегодня в украинском обществе», – сообщила Балакирева.