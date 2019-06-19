Антироссийская болтовня оттолкнула от Зеленского уже 7% избирателей

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Антироссийская риторика представителей команды президента Владимира Зеленского и его самого приводят к потере рейтинга партии «Слуга народа», которая ассоциируется с главой государства.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, за последнее время партия «Слуга народа» потеряла порядка 7% поддержки избирателей.

«Меня раскритиковали, когда я сказал, что уже наблюдаю некоторое падение рейтинга партии Зеленского. Сейчас это подтверждается самыми последними данными.

То есть, люди, которые рассчитывали от него услышать или увидеть какие-то конкретные действия, связанные, прежде всего, с миром, но и не только с ним – у него была и есть такая возможность… Существенно меньше у «Слуги народа, процентов на 6-7», – заявил Погребинский.