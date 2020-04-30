Антироссийская голограмма на Украине начинает рушиться

30.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Некогда воспевавший Евромайдан политолог Вадим Карасёв признал, что раскручиваемые шесть лет украинской пропагандой тезисы о «России-агрессоре», «изоляции Москвы» и «разорванной в клочья российской экономике» не соответствуют действительности – Европа, напротив, сближается с РФ.

«Вы знаете, что пойдет сближение Европы и России? Потому что Китай и Америка начнут между собой фактически в биполярность заходить. Значит, Европе придется Россию как-то к себе, чтобы она в Китай не ушла, не оказалась в китайской Антанте. Китайско-российская Антанта даже так говорят, союз такой. Я бы не сказал, что это формализованный союз, но он есть сегодня. Поэтому та же Меркель и ряд западноевропейских руководителей, тот же Макрон – для них очень важно будет сегодня сближаться с Россией», – сказал Карасёв в эфире телеканала «112-Украина».

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Политолог считает, что именно в рамках геополитических торгов может произойти решение конфликта в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для них решение конфликта на Донбассе остается после карантинных и посткарантинных мер одним из ключевых вопросов внешнеполитической повестки. Поэтому неизбежно будет возвращение к старой внешнеполитической повестке Германии, Франции, России и Украины, но уже с новыми нюансами и акцентами, понимая тот факт, что посткарантинный мир – это мир новой биполярности – Америки и Китая», – заявил Карасев.