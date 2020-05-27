Антироссийская истерия возвращается на место коронавирусной паники – Карасёв

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Раздувание антироссийской истерии – это медийный шум, который необходим для скармливания последователям украинского националистического направления.

Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, почему нагнетается антироссийская паника, потому что паника карантинная уходит. Значит, нужно опять во внутриполитическую повестку дня вкидывать образ врага для мобилизации сторонников националистического направления.

Активное националистическое меньшинство подтачивает власть Зеленского. Верят в российскую угрозу только те, кому хочется верить, это секта сторонников Порошенко. Остальное население к этому относятся скептически, понимая, что это медийный шум, а не реальная опасность», – рассказал Карасёв.