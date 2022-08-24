Антироссийская «изолента» США трещит по швам

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Дипломатические и деловые усилия России по укреплению связей между государствами, ставящих во главу угла свой национальный суверенитет, начинает серьёзно беспокоить коллективный Запад, а в среде агрессивных сателлитов и мелких клиентов вызывает настоящие пароксизмы ненависти.

На более чем успешный вояж главы российского МИД Лаврова по странам Юго-Восточной Азии и Африки Вашингтон отреагировал в своём фирменном стиле: потребовал от руководства принимающих стран присоединиться к санкциям и начать, наконец, ограничивать в цене российскую нефть.

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Наиболее примечательные события развернулись вокруг Индонезии, которой в ноябре текущего года предстоит провести на острове Бали саммит «Большой двадцатки».

Официальное решение правительства Индонезии пригласить Владимира Путина на саммит вызвали крайнее недовольство в «Вашингтонском обкоме» и «Лондонском райкоме», заявивших, что «российский президент не имеет морального права посещать мероприятие», на что из Джакарты им вежливо ответили в том смысле, что «кого приглашать на саммит – это наше дело».

В августе министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди написала в «Твиттере» сообщение в поддержку стратегического партнёрства Россия – АСЕАН, которое «несёт мир и процветание».

В ответ жутко возбудился посол Украины в Джакарте, заявив, что власти Индонезии осуждают удар Израиля по сектору Газа, но при этом поддерживают Россию, которая «уничтожает тысячи украинцев».

Вспыльчивому послу было указано на недопустимость критики внешнеполитического курса Индонезии и обещано в случае рецидива объявить того персоной нон-грата.

Необходимо отметить, что подобные окрики вызывают у государств, дорожащих собственным суверенитетом, реакцию, обратную той, на которую рассчитывают в Вашингтоне, Лондоне или, прости господи, в Киеве.

Почему в Джакарте были искренне рады визиту Сергея Лаврова? Потому что глава российской дипломатии приехал в Индонезию не поучать и принуждать, а укреплять связи через конкретные дела.

К примеру, прямо сейчас Индонезия переживает очередную волну «ковида». Так вот, помимо переговоров об укреплении связей до стратегического партнёрства, поставок российской военной техники и других вопросов, стороны договорились о производстве на месте доказавшей свою эффективность вакцины «Спутник V».

Другой важной темой были события в Мьянме. Россия высказалась за то, чтобы АСЕАН продолжал курс на достижение компромисса между военными и сторонниками свергнутого ими правительства.

И тут выяснилось, что за переговорами Лаврова с правительством Индонезии внимательно и ревниво следили эксперты «цивилизованного мира». В частности, британская газета «The Independent» мстительно заявила, что и Россию, и Индонезию, следует поместить в красный список 50 с лишним «недоразвитых» государств, посещение которых чревато выполнением серии медицинских тестов и помещением в карантин на 10 суток.

Кстати, из высших руководителей великих государств только Сергею Лаврову «ковид» не помешал посетить Джакарту. О заинтересованности в его визите принимающей стороны и говорить не приходится: только в июне нашу страну посещала представительная делегация Индонезии, которой было поручено проведение переговоров о регистрации и локальном производстве вакцины «Спутник V».

Если смотреть на события шире, то подвижки видны невооружённым глазом.

Ранее страны АСЕАН проводили традиционную политику балансирования между США и Китаем, но сейчас продолжать привычный курс стало трудно и невыгодно, поскольку отношения между двумя центрами силы резко обострились.

Обстановка диктует странам ЮВА курс на расширение политического маневра. Ещё до ухудшения отношений между КНР и США, странам АСЕАН приходилось дополнительно лавировать между Японией, Австралией и Индией. Однако и этот вариант не был безупречным, поскольку эти три государства входят в так называемый «Quad» – военно-политическое партнёрство с США.

Россия при этом оказывается единственной великой державой, находящейся в стороне от конфликта политических и экономических интересов, способная выступать в качестве независимого арбитра, как в случае с умиротворением Мьянмы. Немаловажно и то, что Россия имеет и собственное видение на будущее государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для государств ЮВА, чья военная и экономическая мощь несоизмерима с Китаем и США, немаловажно, что российский взгляд в корне отличается от повестки, навязываемой американцами, и сводящейся к сколачиванию блоков и блочков в регионе для сдерживания КНР.

Военное противостояние и, тем более, использование ЮВА пешками в очередной «Большой игре», мягко говоря, не очень интересует государства региона. Как прекрасно показали дебаты на саммите АСЕАН 2020 года, большинство членов организации интересует расширение экономического сотрудничество, создание большой зоны свободной торговли, борьба с пандемией, в связи с чем им крайне необходимо найти поддержку своих устремлений.

Здесь, как нельзя лучше, совпадают интересы и государств АСЕАН, и России, стремящейся расширить своё присутствие в регионе и прежде всего – в сфере военно-технического сотрудничества.

В этом направлении плодотворнее всего развиваются связи с Вьетнамом и Мьянмой. Теперь появился шанс завязать тесные отношения с Индонезией, причём шанс, внезапно, предоставили американцы.

Как известно, Индонезия не так давно проявила интерес к покупке российских истребителей Су-35. Контракт наклёвывался крупный и взаимовыгодный, но президент США Дональд Трамп, действуя в интересах американского ВПК, ввели санкции на покупку российских самолётов.

Индонезийцы понадеялись, что американцы поставят им свои современные боевые самолёты с хорошим дисконтом, но не тут-то было – в Вашингтоне уже видели себя монополистами на индонезийском рынке, и скидок не предложили.

В общем, жадность фраера сгубила – покупать по бешеной цене американские истребители Индонезия отказалась и, наученная горьким опытом, постепенно склоняется к покупке российских Су-35, уже полностью игнорируя американские угрозы и окрики.

Надо отметить, что АСЕАН вообще старается проводить сдержанную политику, что сближает позиции организации и Россию.

В частности, АСЕАН пытается примирить противоборствующие стороны в Мьянме, а не обострять обстановку в стране, вводя нелепые санкции, как это сделал коллективный Запад.

Интересно, что принять участие в круглом столе представителей политических партий АСЕАН приглашён экс-президент РФ Дмитрий Медведев, перешедший работать зампредседателя Совета безопасности России, достигший понимания с партнёрами в осуждении незаконных односторонних санкций, грабительской финансовой политики и вмешательства во внутренние дела других государств.

В общем, американская «изолента», которой пытались обмотать Россию, трещит по швам и распадается. Всё больше государств действуют в унисон и поддерживают Россию, видя в ней доброго и надёжного партнёра вместо надоевшего «мирового полицейского».

Тем самым складывается новый мировой порядок, в котором главную роль будет играть коалиция суверенных государств, где интересы участников учитываются и уважаются.

При этом странно и дико наблюдать, как украинские политики и дипломаты, неспособные навести элементарный порядок в собственной стране, обостряются на любое неугодное им высказывание, лезут поучать и советовать, так, что напрашивается цитата из Булгакова, которого разъярённые рагули пытаются стереть из исторической памяти прямо сейчас:

«Вы стоите на самой низшей ступени развития, [ … ] вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости… А в то же время вы наглотались зубного порошку…»

Впрочем, Украина сегодня выступает раздражителем и антипримером того, какая судьба настигла некогда процветающую республику, выбравшую целью своего существования торговлю суверенитетом, слепое следование в русле западной политики под флагом пещерного национализма.