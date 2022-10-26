Антироссийская «Крымская платформа» в Хорватии обернулась потоком лжи из уст Кравчук

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Новости Украины

Россия должна быть изолирована и исключена из всех международных организаций, включая Совет безопасности ООН и ЮНЕСКО.

Об этом на первом парламентском саммите антироссийской «Крымской платформы» в Загребе (Хорватия) заявила украинский нардеп и пресс-атташе партии Зеленского «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно говорить про новую архитектуру безопасности, – подчеркнула нардеп. – Россия вообще не имеет права сидеть в Совбезе ООН, потому что она не является правопреемником СССР, ее никто не выбирал, и документов по этому поводу в Нью-Йорке нет. В этом новой архитектуре безопасности России вообще должна быть изолирована».

По словам Кравчук, Крым в составе РФ несет угрозу не только для Украины, а как военная база в Черном море, которая несет угрозу всем странам Причерноморья.

Подельница Зеленского в качестве аргумента также упомянула дрейфующие мины в Черном море, хотя уже давно известно, что это – результат панической установки заграждений возле Одессы украинскими военными весной 2022 года.

Кравчук также заявила, будто Россия устроила в Крыму экоцид, разместив свои военные базы посреди заповедников и нацпарков, очевидно имея в виду полигон на мысе Опук, где находится одноименный заповедник. Пикантность лишь в том, что именно оттуда в свое время украинские ВВС запустили ракету в гражданский самолет в октябре 2001 года.

А вот экоцидом в Крыму называют ограничение подачи пресной воды по Северо-Крымскому каналу, который официальный Киев устроил в 2014 году.

«При реинтеграции Крыма мы столкнемся с тем, что они (русские) украдут музейные экспонаты, вывезут археологические находки после так называемых раскопок. Однозначно нужно ставить вопрос о санкциях в отношении «Эрмитажа» и Российской академии наук, которые проводят все эти раскопки, – не унималась избранница украинских «громадян». – 1,2 миллион экспонатов в крымских музеях, и они уже сейчас говорят об их эвакуации. А такое было во время Второй Мировой войны, когда воровали музейные ценности. Поэтому обращаемся к ЮНЕСКО – Россия не может быть членом этой организации и тем более в ее руководящих органах».

В Крыму сейчас проводится множество раскопок на территориях, попадающих под инфраструктурные проекты по государственным и региональным программам. Строительство трассы «Таврида», магистрального газопровода, линий электропередач сопровождалось масштабными археологическими исследованиями, которые принесли сотни находок и открытий. Все обнаруженные экспонаты передаются в музеи Крыма для пополнения коллекций.