Антироссийские переговоры Франции, Германии и Польши. Что они задумали

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Франция, Германия и Польша за счет своих денег и прибыли от замороженных российских средств (около $4 млрд) увеличат закупки вооружений для продолжения войны против РФ руками Украины в ситуации, когда в США буксует выделение траншей Киеву.

Такое решение было объявлено по итогам встречи в пятницу Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Дональда Туска. Немецкий портал ZDF уточняет, что участники переговоров специально на публику картинно жали друг другу руки, демонстрируя единство, хотя на вопросы журналистов предпочли не отвечать.

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Ранее было известно о противоречиях между немцами и французами (не только по поводу возможного открытого ввода войск НАТО на Украину, перспектив передачи дальнобойных ракет, но и спор относительно того, кто больше тратит денег для помощи Киеву, чьи поставки более эффективны для ВСУ и т.п.).

«Цель состояла в том, чтобы создать впечатление, что эти трещины были исправлены… Но даже невысказанные слова важны. В высказываниях всех троих не было ни слова о сухопутных войсках», – отмечает ZDF.

Польская пресса настроена куда более воинственно:

«У Путина на данный момент есть преимущество на Украине, но не такое, чтобы он мог привести к полному подчинению этой страны. Но больше время не играет в его пользу. Дальше всего за два года даже без Америки у Европы есть реальный шанс настолько поставить на ноги производство оружия и боеприпасов, что Россия уже не сможет выиграть с ней обычную войну», – пишет газета «Rzeczpospolita».

А вот польские же «Wiadomosci» дают понять, что резкая риторика Макрона – попытка сыграть с Россией в «злого полицейского».

«Согласно дипломатическим источникам, за закрытыми дверями Олаф Шольц не сделал никаких новых заявлений о Taurus… Он не дал гарантии, что немецкое правительство даст зеленый свет на передачу немецких крылатых ракет большой дальности. В свою очередь, Эммануэль Макрон объяснил, что слова об отправке солдат в Украину – это его политическая позиция, которая должна заставить Путина задуматься о том, какими будут дальнейшие сценарии Европы. Однако, по словам наших собеседников, Макрон дал четкий сигнал, что за словами в этом деле не последуют действия. По крайней мере, до конца этого года», – утверждает польское издание.

«Впереди самые важные месяцы. Цель, как минимум, состоит в том, чтобы положение Украины на фронте как минимум не ухудшилось к концу года. Мы понимаем, что особенно к осени, к выборам в США, Европа должна взять дело в свои руки и помочь Киеву. Речь идет о том, чтобы все европейские средства накопить и потратить на помощь Украине и закупку вооружений», – цитирует газета источник, знакомый с ходом переговоров.

Польские СМИ также сообщают, что предметом переговоров были и квоты на продукцию с Украины, возобновления которых требуют митингующие фермеры в Польше. Голоса Франции и Германии будут решающими в Евросоюзе по этому вопросу, однако окончательного решения согласовать еще не удалось.

Тем временем, глава финской дипломатии Элина Валтонен стала уже вторым после президента Франции высокопоставленным политиком из стран НАТО, который открыто говорит о возможности отправки войск из стран Запада на Украину.

В интервью Politico Валтонен подчеркнула, что западные страны, в том числе США, не должны полностью выступать против идеи отправки войск на Украину, если там ухудшатся условия:

«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация», — сказала Валтонен.