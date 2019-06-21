Антироссийские санкции бессильны против немецкого-российского стратегического альянса

21.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский природный газ крайне необходим для Германии, поэтому «Северный поток-2» должен оправдать надежды немцев.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член комитета Бундестага ФРГ по образованию, науке и исследованиям Михаэль фон Аберкрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия играет очень важную роль, поскольку мы нуждаемся в постоянных поставках газа, которые будут обеспечены, надеюсь, в скором будущем, при помощи трубопровода «Северный поток-2», – отметил он.

Депутат заметил, что антироссийские санкции Германии имеют двойной эффект – и отрицательный, и положительный.

«Мы увидели, к чему ведут санкции, которые двоякими являются, что касается экономики. С одной стороны, это ведёт к тому, что у некоторых предприятий возникают сложности, когда они зависят от импорта из-за границы, с другой стороны, это привело к тому, что прямые инвестиции в России значительно возросли. 2018 год был рекордный», – добавил Аберкрон.

Член комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Бундестага Сильвия Пантель присоединилась к словам коллеги, отметив, что, несмотря на противоречия между РФ и ФРГ, необходимо налаживать добрый и дружеский диалог между двумя странами.

«С одной стороны, у нас есть санкции, а с другой стороны «Северный поток – 2», который все мы поддерживаем. Это свидетельствует о том, что политика отнюдь не простое дело. И мы договорились, хотя мы и представляем различные партии, что мы считаем чрезвычайно важным вести и развивать хороший, добрый диалог, при этом, не замалчивая проблем и критики», – подчеркнула парламентарий.