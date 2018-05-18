18.05.2018, Москва, Олег Кравцов

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Антироссийские санкции ЕС оказались под вопросом

У нового итальянского правительства, которое сейчас формируют партии партии “Лига” и “Движение “5 Звезд” есть шанс добиться отмены антироссийских санкций, введенных ЕС.

Об этом пишет “Российская газета”, указывая, что в проект коалиционного соглашения, текст которого попал в итальянские СМИ, включен пункт об отмене санкций против РФ.

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“Россия должна рассматриваться не как угроза, а как коммерческий партнер”, – говорится в документе. Кроме того, среди целей нового правительства фигурирует намерение добиваться “немедленного снятия санкций, наложенных на РФ” и немедленной реабилитации Москвы “как стратегического партнера” в переговорах по Ближнему Востоку, по ситуации вокруг Сирии, Ливии и Йемену.

Лидер “Лиги” Маттео Сальвини на Красной площади в Москве.

“Появление этого положения фактически может наконец-то вернуть Италию на несколько лет назад и позволить ей возобновить старую политику, основанную на стратегическом партнерстве с Россией”, – сказал в беседе с “РГ” Тиберио Грациани, директор аналитического центра Vision&Global Trends.

На руку сторонникам отмены антироссийских санкций может сыграть наметившееся похолодание отношений между США и Евросоюзом в связи с выходом Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана.

“Несомненно, та дистанция, которая возникла между Брюсселем и Вашингтоном, вполне может сыграть на руку Италии и помочь ей продвинуться в направлении отмены санкций, а также в конечном итоге воплотить в жизнь ожидания представителей европейского и итальянского бизнеса, давно грезящих о налаживании экономических связей с Москвой. В данный исторический момент возникла реальная возможность добиться этой цели”, – считает Грациани.

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев напомнил, что решение о продлении санкций голосуется в ЕС консенсусом.

“Если этот консенсус будет подорван, дело может принять совершенно другой оборот. Политически заявление Италии очень важно, поскольку это означает, что такие идеи обсуждаются, а санкции воспринимаются как ненормальность в отношениях между Римом и Москвой”, – сказал эксперт.