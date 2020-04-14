Антироссийские санкции могут быть отменены – Лавров  

14.04.2020, Москва, Владимир Гладков

В связи с пандемией коронавирусной инфекции ООН и многие другие международные организации требуют снятия антироссийских санкций, препятствующих международному сотрудничеству по противодействию гуманитарной катастрофе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снятие антироссийских санкций может быть связано с пандемией коронавируса напрямую. Об этом очень чётко заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступил с такой же инициативой, прямо призвав в контексте мобилизации усилий на борьбу с коронавирусом, среди прочих мер, отказаться от односторонних санкций, которые препятствуют поставкам медицинских товаров и других предметов первой необходимости, которые столь нужны простым людям, чтобы соблюдать рекомендации врачей.

Односторонние санкции сами по себе являются нелегитимными. А санкции, которые сокращают возможность противодействовать пандемии, и которые были приняты в обход Совета безопасности, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными», – отметил Лавров.

Он добавил, что к инициативе по отмене санкций присоединились и множество других государств и международных организаций.

«Важно, чтобы неприемлемость односторонних санкций, тем более затрагивающих гуманитарные интересы простых людей, обрело какой-то вид международной договорённости.

На генеральной ассамблее ООН была принята первая резолюция с принципами борьбы против коронавируса, я думаю, что последует ещё одна резолюция. Было принято и распространено в качестве официального документа ООН совместное заявление «Группы 77» и Китая, которое полностью поддержано Россией, и в нём очень чётко заявлено о недопустимости односторонних санкций, тем более в условиях, когда такая угроза нависла над всем человечеством», – добавил дипломат, добавив, что Совет безопасности обязан рассмотреть проблему нелегитимных санкций.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не намерена добиваться отмены санкций любой ценой.

«Поэтому мы целиком против санкций, которые принимаются в обход устава ООН. Но мы не будем ставить во главу угла наших отношений с ЕС задачу их отмены любой ценой. Нет, мы будем терпеливо концентрироваться на созидательной повестке дня внутри нашей страны и в том, что касается развитий отношений с теми, кто готов к этому без всяких оговорок. И таких стран немало и в ЕС», – резюмировал Лавров.