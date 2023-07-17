«Антироссийские санкции не приносят никакого эффекта» – украинский эксперт

Вадим Москаленко .  
17.07.2023 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Наложенные западом антироссийские санкции оказались крайне неэффективными, потому что Москва с лёгкостью их обходит при помощи дружественных государств.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наложенные западом антироссийские санкции оказались крайне неэффективными, потому что Москва с лёгкостью их обходит...

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«О чём говорят внутренности этих «Шахедов», там есть комплектующие из стран, которые присоединились к санкциям против РФ?», – поинтересовался ведущий.

«Конечно, есть, но в меньшем количестве. Всё время иранцы замещают их средствами, которые можно использовать в обычных гражданских системах.

И вообще, санкции первого года оказались неэффективными. Потому что российская оборонка продолжает работать. Мы видим сообщения, русские сделали много обходных путей, и мы просто не успеваем закрывать фирмы однодневки, которые они создают как филиалы в таких странах, как Армения, Грузия, Турция, Казахстан, Китай. Их просто не успевают закрывать», – сетует Романенко.

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