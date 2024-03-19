Антироссийские санкции неожиданно превратились в антиевропейские

Олег Кравцов.  
19.03.2024 08:58
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Санкции против России оказались неэффективными и больше ударили по их инициаторам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посетивший в качестве наблюдателя российские выборы депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер, отвечая на вопрос, насколько эффективна оказалась санкционная политика Евросоюза.

Санкции против России оказались неэффективными и больше ударили по их инициаторам. Об этом, передает...

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«Я посещаю Россию примерно раз в год. Видно, что Россия и российское население адаптировались к санкционной политике. Магазины полны. Доли рынка, отданные западными компаниями, были быстро захвачены другими странами. В целом Германия, похоже, больше страдает от введенных мер, чем Россия», – сказал политик в интервью «Известиям».

По его словам, необходимо «положить конец бессмысленной политике санкций».

«Санкции неожиданно сильно действуют против нас. Это оказались санкции против Европы. Теперь российский рынок стал больше смотреть на Китай и меньше — на Европу. Конечно, это плохо для нас.

Германия и Евросоюз из-за санкций потеряли выгодного торгового партнера. Мы могли бы покупать у России дешевый газ, за счет чего наше производство могло бы хорошо развиваться. А сейчас мы всё равно покупаем газ, но дороже. В России же могут покупать дешевые автомобили и запчасти — например, в Китае», – резюмировал Зингер.

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