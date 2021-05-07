Антироссийские санкции подошли к опасной для Запада черте

07.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Любые радикальные меры, которые способны нанести России серьезный экономический ущерб, чреваты убытками и для тех, кто вводит такого рода санкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет директор либерального Центра исследований постиндустриального общества и участник антироссийских сборищ в Вильнюсе Владислав Иноземцев.

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По его словам, вопреки ожиданиям последние антироссийские санкции США и ЕС оказались безболезненными и практически символическими.

«На мой взгляд, в последнее время западные страны приблизились к пониманию того, что ранее введенные санкции имеют на Россию весьма ограниченное влияние», – пишет Иноземцев.

Он полагает, что ранее западные санкции оказали негативное влияние на российскую экономику, но «не смогли нанести стране урон, который вынудил бы власти пересмотреть свой внешнеполитический курс или даже некоторые значимые его элементы».

Также экономист считает, что «Запад подошел к тому рубежу, за которым может начаться экономическая война, невыгодная в том числе и ему самому».

Иноземцев отмечает, что если США действительно рискнут объявить о полном запрете на операции с российским государственным долгом, то такая мера серьезно обрушит стоимость номинированных в валюте и рублях облигаций, на иностранных держателей которых приходится сейчас около 40% совокупного рынка, или не менее 44,5 миллиардов в долларов.

«Может быть, потери не столь и велики, но вряд ли они кого-то обрадуют.

Ограничение импорта российских энергоносителей сейчас также выглядит не лучшим решением (тем более если принять во внимание то упорство, с которым Германия отстаивает свои права на статус общеевропейского газового хаба), так как быстрое восстановление мировой экономики после пандемии уже привело к росту цены нефти до $70/баррель, а газа на европейских рынках — до $300/тыс. куб. м, и любые санкции вызовут лишь дальнейшее удорожание топлива, что чревато заметными потерями для Европы (США уже давно добились независимости от энергетического импорта и чувствуют себя куда увереннее).

И так практически во всем: любые радикальные меры, которые способны нанести России серьезный экономический ущерб, чреваты убытками и для тех, кто их вводит», – резюмирует Иноземцев.

При этом ранее он, как сообщал «Политнавигатор», заявлял, что «Крым сделал Россию авторитарным беднеющим изгоем».