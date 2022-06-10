Антироссийские санкции привели к обратному для Запада эффекту

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Новости Украины

Санкции, введенные Западом против России, не смогли повлиять на политику Москвы на украинском направлении и лишь консолидировали российское общество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов.

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«Санкции были направлены на перемену политики РФ в отношении Украины. Учитывая, что по последним данным, санкции не оказали существенного негативного влияния как на граждан РФ, так и на экономику РФ, ожидать изменений в политике России в отношении Украины, в связи с санкциями, не стоит», – сказал аналитик «Независимой газете».

По его словам, санкции только отдалили политическое решение между РФ и Украиной относительно окончания специальной военной операции.

«Возможности для диалога между странами после введения санкций были существенно ограничены. Т.е. политическое решение этого вопроса, под давлением экономических факторов или недовольства населения стало отдаляться, поскольку граждане РФ почувствовали внешнее давление в свой адрес. А давление приводит к консолидации общества вокруг государства. Обратный эффект от санкций только нарастает. Граждане заняты решением экономических вопросов, вместо отслеживания ситуации с межгосударственными отношениями», – резюмировал Тузов.

В свою очередь доцент кафедры статистики РЭУ им.Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что каждый следующий санкционный запрет «будет иметь меньшую эффективность в плане достижения заявленных политических целей».