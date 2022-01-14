Антироссийские санкции произвели обратный эффект: они объединили народ

Коллективный Запад давно составил в отношении России санкционный список, для реализации которого придумывает всё новые и новые абсурдные поводы. Под предлогом невыполнения РФ (!) Минских соглашений Европейский Совет продлил ограничительные меры, действующие против отдельных секторов российской экономики, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года.

Европа продолжает полностью отрабатывать темник Запада, показательно «забывая» о том, что Россия – не участник внутриукраинского конфликта. При этом европейские «партнёры» не мотивируют украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по Минску-2, развязывая чиновникам Украины руки к полномасштабной войне против жителей Донбасса, с перспективой её продолжения на российской территории и, как результат, – введения новых санкций.

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С таким мнением в своей колонке для «ПолитНавигатора» выступил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Практически восьмилетняя антироссийская санкционная политика Запада рассчитана на стимулирование протестных настроений внутри России. Эту тему с радостью подхватили внутренние либералы, трубящие о том, как в РФ всё плохо. Но в результате многонациональный российский народ объединился и почувствовал свою силу. Поэтому сегодняшняя Россия неуязвима в отношении любых западных штрафных мер, они делают страну только мощнее.

Об этом, собственно, сказал на пресс-конференции Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва за последние годы добилась успехов по импортозамещению в высокотехнологических отраслях.

Давно пора привыкнуть, что западные партнёры относятся к России «хорошо» только тогда, когда страна находится в крайне тяжёлом положении. Так было, к примеру, в 1991 году, когда развалив Советский Союз, внутренние предатели преподнесли РФ Западу практически на блюдце. Тогда санкций со стороны коллективного Запада не было.

Много лет «партнёры» бились с экономикой СССР, вводя, то «золотую» блокаду (в 1925 году), то «моральное эмбарго» (в 1939-м). Последнее, к слову, негативного отражения на экономике Союза не нашло. Напротив, общий оборот советской внешней торговли увеличился с 271,4 млн. рублей в 1939 году до 485,2 млн. рублей в 1940 году.

Ставка Запада на разгром СССР в Великой Отечественной войне тоже не сработала. Поэтому в 1947 году «партнёры» в рамках «доктрины Трумэна» принялись «освобождать народы многих стран мира от недавно навязанного тоталитарного режима». Собственно сегодня геополитические соперники России, перефразировав «доктрину Трумэна», «спасают» постсоветские территории от выдуманной американо-британским содружеством «российской агрессии». По сути, Америка и Великобритания уже поделили между собой ресурсы России, из-за которых они развязали в мире не одну войну и «цветную» революцию.

Клоунада вокруг санкций в отношении Северного Потока-2 – это отчаянные попытки препятствовать развитию нефтегазовой отрасли. Собственно, аналогичные манёвры экономического «удушения» производились Штатами с приходом к власти Рональда Рейгана. Тогда в стратегию администрации Рейгана входил подрыв власти в Союзе, гонка вооружений и обвал цен на нефть.

По этой причине был введён запрет на поставки в СССР оборудования для строительства нефте- и газопроводов, призванных связать Сибирь с Западной Европой и стать первой магистралью для их экспорта за рубеж. Но уже в 1982 году Рейгану пришлось отменить это эмбарго – на фоне улучшения отношений СССР и стран Западной Европы, десятикратного роста добычи сырья в нашей стране и топливного кризиса. А трубопровод «Дружба» всё же был достроен и введён в эксплуатацию в 1984 году. Не напоминает ли вам сегодняшняя американская афёра вокруг СП-2 ситуацию 40-летней давности?

Как показала практика, санкции в отношении нашей страны часто срабатывали против их зачинателей. СССР, а теперь Россия, исторически находятся под непрекращающимся экономическим давлением. Наверное, поэтому оно воспринимается нашими людьми отнюдь не так, как этого хотелось бы западным элитам. Санкции против Российской Федерации стали лакмусовой бумагой для внутренних «элит», служащих Западу.

А самое важное – они объединили народ, которому со времён президентства Горбачёва, а затем – Ельцина рассказывали о том, как в России «плохо жить». Несмотря на санкционные меры, экономика СССР развивалась, и российскую экономику тоже ждёт рост. Это факт. И буквально так можно интерпретировать слова главы российского МИД.