Антироссийские силы в Европарламенте пребывают в растерянности

07.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Введенные Западом антироссийские санкции не принесли того результата, на который рассчитывали их организаторы.

Об этом в интервью “Российской газете” заявил российский сенатор Алексей Пушков, поделившийся своими впечатлениями от участия в форуме “Минск-2 или война: перспективы решения конфликта на востоке Украины”, который проходил в Европарламенте.

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Он отметил, что “круглый стол” был организован представителями фракции левых, которая к России относится с симпатией, но которая не определяет общей тональности в Европарламенте.

“Этот форум показал, что украинская тема остается в центре внимания европейских институтов: на нем была также зафиксирована безальтернативность Минских соглашений. К тому же, на нем некоторые левые европарламентарии заявили о возможности своей поездки в качестве наблюдателей на выборы главы ДНР”, – сказал Пушков.

Также он сообщил, что провел встречи с рядом депутатов Европарламента, включая представителей имеющей там большинство Европейской народной партии.

“У меня сложилось ощущение, что Европарламент пребывает в некотором замешательстве. Во-первых, по поводу того, как быть с Россией, поскольку санкции не приносят нужного результата, и, во-вторых, потому что Украина оказалась совершенно не тем аппетитным сочным плодом, который, как там ожидали, упадет им в руки. “Фрукт” этот оказался не очень съедобным, да еще и требует постоянных удобрений в виде денежных вливаний”, – заявил политик.

По его словам, главная причина этого замешательства – в Брюсселе не знают, что будет с самим Евросоюзом, и в том числе с самим Европарламентом после майских выборов из-за усиления евроскептических партий.

“Внешне там все, как всегда, но уже сейчас – за полгода до выборов – только и обсуждают, кто будет следующим председателем Еврокомиссии, кто возглавит внешнюю политику Евросоюза, кто будет председателем Евросовета – ведь и Юнкер, и Могерини, и Туск уходят. И уже ясно, что эти выборы не будут похожими на прежние, которые просто подтверждали безусловное господство либеральных сил в Евросоюзе. В мае им будет брошен вызов. Насколько серьезный – вот в чем вопрос”, – резюмировал Пушков.