Антироссийские СМИ продолжают выискивать шпионов среди дипломатов РФ в Молдове

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что из Молдовы были изгнаны 45 из 70 сотрудников посольства России, антироссийские СМИ продолжают тщательно искать потенциальных шпионов среди оставшихся в Кишинёве российских дипломатов.

На странице молдавского бюро Радио «Свобода» (иноагент на территории России) появилась публикация под заголовком «Российские дипломаты уехали, агенты – не факт, антенны остались», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Автор статьи – Денис Дерменжи, этнический гагауз, известный в Молдове журналист-соросёнок, работавший ранее на прозападных телеканалах «Молдова-1» и «Журнал-ТВ», а в 2022 году делавший репортажи из «обороняющегося» Киева.

Денис Дерменжи

Ссылаясь на собственные источники расследования «Свободной Европы» (среди которых упоминается центр «Досье» иноагента Михаила Ходорсковского), автор утверждает, что два первых секретаря российского посольства в Кишинёве, Константин Зябликов и Борис Сучилин, зарегистрированы в Москве по адресам, которые якобы использует ФСБ для конспиративных целей.

Российского военного атташе в Молдове Андрея Лобова и его помощника Дмитрия Келова автор «Свободной Европы» подозревает в связях с ГРУ. Основание всё то же – регистрация по адресу, который, согласно решению Московского городского суда, идентифицирован как принадлежащий Военной академии министерства обороны РФ, которую в западных СМИ называют «консерваторией ГРУ».

Особое подозрение автора вызывает то обстоятельство, что здания с адресами, по которым зарегистрированы Лобов и Келов, согласно карте Google, находятся в 6 минутах ходьбы друг от друга.

Также Дерменжи не преминул указать в публикации, что антенны на крыше российского посольства, из-за которых, собственно, и разгорелся сыр-бор, остались на месте.

«Эти идиоты скоро советские столбы будут менять, заподозрив в них шпионов. Новое расследование от карманных СМИ. Ещё пару российских дипломатов подозревают в шпионаже. Реально, больные люди, не осознающие, что сами работают на другие государства. Так что большой вопрос ещё кто тут агенты и шпионы», – написала в своём телеграм-канале в ответ на это «расследование» молдавская журналистка, телеведущая и общественный деятель Елена Левицкая-Пахомова.