Антироссийские требования Украины нереалистичны. Юг считает ее клиентелой Запада – Арестович

Анатолий Лапин.  
22.10.2024 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украина может быть разделена по примеру ГДР и ФРГ, чтобы подконтрольная Киеву часть могла вступить в НАТО. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача этих требований – договориться о мире, который украинская сторона не может обеспечить. Кроме крика и топанья ногами мы ничего не можем сделать. У нас нет реальных ресурсов, чтобы получить разграничения так, как мы хотим, с полным выводом путинских войск и прочее-прочее. Мы по-прежнему ведем необеспеченную политику и выставляем необеспеченные требования. Нюанс в том, что нам указывают постоянно, что наша политика необеспеченная, а призывы к справедливости глобальной в реальном мире не работают…

У нас силы нет. Всерьез разговаривать с государством, которое на 80% зависит от тех, кто пытается у них же это требовать… Глобальный Юг рассматривает нас как клиентелу Запада и не считают нас самостоятельными», – сказал экс-советник ОП.

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«Наши требования справедливости в этом смысле выглядят, давайте скажем максимально деликатно, несколько наивными. Эта наивность обходится нам в физическое продолжение войны, физическое продолжение бусификации, гибель людей, разрушение городов. Вопрос – когда мы наконец-то осознаем, сколько для этого погибнет еще десятков тысяч людей и сколько будет потеряно территорий?», – заявил Арестович.

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