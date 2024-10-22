Антироссийские требования Украины нереалистичны. Юг считает ее клиентелой Запада – Арестович

Украина может быть разделена по примеру ГДР и ФРГ, чтобы подконтрольная Киеву часть могла вступить в НАТО. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача этих требований – договориться о мире, который украинская сторона не может обеспечить. Кроме крика и топанья ногами мы ничего не можем сделать. У нас нет реальных ресурсов, чтобы получить разграничения так, как мы хотим, с полным выводом путинских войск и прочее-прочее. Мы по-прежнему ведем необеспеченную политику и выставляем необеспеченные требования. Нюанс в том, что нам указывают постоянно, что наша политика необеспеченная, а призывы к справедливости глобальной в реальном мире не работают…

У нас силы нет. Всерьез разговаривать с государством, которое на 80% зависит от тех, кто пытается у них же это требовать… Глобальный Юг рассматривает нас как клиентелу Запада и не считают нас самостоятельными», – сказал экс-советник ОП.