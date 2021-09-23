Антироссийский демарш Эрдогана накануне встречи с Путиным: Что это было?

23.09.2021 13:25 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Реджеп Эрдоган с трибуны ООН заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Зачем турецкий президент совершил демонстративный антироссийский шаг накануне встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться на днях в Сочи?

Об этом «ПолитНавигатор» спросил экспертов.

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По мнению политолога Сергея Маркова, повестка встречи у Путина и Эрдогана обширная – они затронут и закупку российских вооружений (известно, что Анкара хочет получить второй полк зенитно-ракетных систем С-400), и создание железнодорожного коридора для прямого сообщения между Россией и Турцией через спорные армяно-азербайджанские территории.

«Мы должны понять, что Турция – сложный партнер, но она наш партнер, тем не менее. У президентов есть очень широкая повестка дня. Вопрос номер один, который будет обсуждаться, – это Афганистан. Там и Турция влияет, и Россия. Нужно согласовать интересы. Вторая тема – это Сирия. Американцы будут уходить из Сирии, где контролировали часть арабских территорий нефтегазовых (на севере) и курдов. О судьбе курдов будет идти речь. Будет обсуждаться еще вопрос Идлиба. Там, с одной стороны, были сделаны серьезные шаги турецким руководством, когда они радикалов там уменьшили, но не полностью. Плюс, Идлиб никак не интегрирован в Сирию, надо как-то интегрировать. Плюс по Сирии нужно возобновлять в полном объеме политический диалоговый процесс», – заявил Марков.

Что же касается недавних заявлений Эрдогана о Крыме, то сделаны они были, по мнению Маркова, потому, что Турция имеет большие планы на Украину и старается ей угодить:

«Здесь надо понимать, в чем прагматический интерес у Эрдогана. Он хочет, занимая жесткую позицию в отношении России, добиться, чтобы – вот сейчас начинается большая приватизация украинских черноземов, чтобы они большей частью были захвачены турецкими сельхозкорпорациями. Турецкое сельское хозяйство все знают – очень большое, крупное, там мощные компании. Они, конечно, очень хотели бы захватить украинские черноземы. Эрдоган делает очень серьезные шаги – речь может идти о десятках миллиардов прибыли на многие годы вперед. Поэтому с его стороны это очень рациональный выбор».

Политолог Алексей Мартынов добавляет, что России не стоит ждать признания Крыма со стороны Турции раньше, чем это сделает, например, ее ближайший союзник – Белоруссия.

«Турция – важная страна, и игнорировать ее в любом случае не получится. В том числе и России. Воевать с Турцией Россия тоже не будет, не нужно это никому. Ну, ограничатся взаимными заявлениями и все. Что нового сказал Эрдоган для вас лично и для всего мира? Ничего он нового не сказал. Даже от ближайшего союзника по интеграционным проектам, от Белоруссии, от Лукашенко никто же не требует признания Крыма», – отметил Мартынов.

По мнению востоковеда Семена Багдасарова, тема Крыма нужна президенту Турции для того, чтобы давить на Россию и добиваться преференций в Сирии:

«Эрдоган оказывает давление на нашего президента, потому что сейчас в Сирии турки перебросили большой контингент своих войск и претендуют на контроль над значительной частью севера Сирии. Аппетиты растут. А как можно давить на российское руководство? Это Крым. Вот они и давят. Эрдоган обнаглел – мы уступаем везде: в Средней Азии, на Южном Кавказе, на Украине, в Сирии, в Ливии. Вот Эрдоган и использует нашу слабость».