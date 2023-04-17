За Минниханова ответите: в Госдуме требуют наказать Молдову «показательной поркой»

Елена Острякова.  
17.04.2023 16:13
  (Мск) , Москва
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Скандал


Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов сегодня не смог попасть в Молдову. Его объявили в Молдавии нежелательным лицом и не дали даже выйти из самолета, на котором он прилетел.

Минниханов был приглашен на Международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов – 2023», который должен состояться в Гагаузии. Он прибыл по приглашению председателя общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii Виктора Петрова, который баллотируется на пост башкана Гагаузии, и депутата парламента Молдовы Александра Суходольского.

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов сегодня не смог попасть в Молдову. Его объявили в...

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«Вместе с Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. Но к сожалению, мы не сможем принять участие в Конгрессе», – заявил Минниханов изданию Gagauznews перед отлетом из Кишинева.

Он поздравил народ Гагаузии с Пасхой, пожелал успешной работы.

«Татарский народ и гагаузский народа – братья. Уверен, что молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном с одной стороны и Гагаузией с другой», – сказал Минниханов.

Ситуация возмутила депутата Госдумы РФ Олег Морозова.

«Позиция Молдавии требует особой оценки. Она – не страна НАТО, не член Евросоюза. Её никто в санкции не гнал. Но ей очень хотелось лизнуть Вашингтон и Брюссель. Очень хотелось быть святей папы Римского. Для нас это очень чёткий сигнал.

Всякую «нормальность» в вопросе о газе, мигрантах и прочих отрыжках прежнего пребывания Молдавии в составе СССР надо не просто забыть , но, напротив, применить здесь показательную экономическую порку!», – написал он в своем тг-канале.

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