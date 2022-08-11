Антироссийский демарш «вахтерши ЕС» по шенгенским визам не нашел поддержки

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Эстония на следующей неделе запретит въезд на свою территорию россиянам с эстонскими шенгенскими визами.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, это коснется около 50 тысяч человек, получивших визы. Визы останутся действительными, но при въезде в Эстонию на их владельцев будут наложены санкции.

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Исключения будут сделаны для сотрудников диппредставительств и их семей, для лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС, а также на гуманитарных основаниях. Кроме того, смогут въехать близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

«Кроме них кто-то ездил что ли?» – потешается над запретом главред RT Маргарита Симоньян.

На самом деле ездил. В частности, в Тартуском (бывшем знаменитом) Дертпском университете обучается 257 российских и 25 белорусских студентов. Журналисты предполагают, что они станут последними студентами из этих стран, имеющими возможность окончить главный университет Эстонии, потому что еще 28 июля Таллин прекратил выдачу гражданам России временного вида на жительство и виз для обучения.

Премьер-министр Эстонии Кая Калласс горячо поддержала недавнюю инициативу президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам посещение Европы.

«Посещение Европы – это привилегия, а не право человека!» – заявила она.

Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами, пока еще смогут въезжать в Эстонию, однако на следующей неделе эстонское правительство обсудит, как запретить въезд россиян с любыми шенгенскими визами.

Демарш маленького прибалтийского государства болезненно воспринял проживающий в Германии политолог Александр Сосновский.

«Расставим знаки препинания. Отказ от выдачи виз гражданам России и объявление РФ страной пособником терроризма, ставит точку в отношениях с Европой. Это означает фактическое вступление в войну с Россией. Разрыв связей, поставки вооружения – это прямое участие в войне. Причем в войне с реально превосходящими силами, учитывая численность и вооружение стран НАТО. Это реальная угроза существованию России и может привести к использованию доктрины превентивного ядерного удара. Пока Москва хранит спокойствие и молчит (хотя очень хочется услышать пару слов), но понимают ли прибалты и вся Европа, что остаться без газа это будет самое невинное из того, что их ждёт? И вина за эскалацию лежит на этих тупых и ограниченных русофобах. Пока не поздно, остановитесь», – написал Сосновский.

Однако «старшие братья» Эстонии по ЕС не спешат следовать ее «героическому» примеру. Сегодня Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Предложение запретить выдачу россиянам шенгенских виз вряд ли получит единогласную поддержку на общеевропейском уроне, также пишет испанская Mundo.

Как говорится в публикации, даже если какая-то из стран, поддержавших эту идею, прекратит выдачу разрешений на въезд для россиян, шенгенская система все равно позволит гражданам России перемещаться по Европе.

Политолог Александр Носович назвал прибалтийских лимитрофов «вахтершами Европы».

«Вызвано это комплексами неполноценности. Прибалтийские народы в глубине души ощущают себя неполноценными, ненастоящими европейцами. Не такими, как французы или итальянцы. Чтобы как-то с этим комплексом справиться, они пытаются бороться со свободой перемещения россиян по Европе. С их точки зрения, если они не вполне европейцы, то русские вообще не европейцы, и нечего и в Европе делать. Эти народы глубоко травмирует мысль о том, что они двойная периферия… Это такие вахтерши Европы», – сказал Носович в интервью радиостанции «Спутник».