Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов

По одной из версий, наплыв мигрантов из Центральной Азии объясняется наличием сильного лобби в правительстве и в бизнес-кругах. Они заинтересованы в дешевой рабсиле. А нюансы, связанные с ее поведением в нашей стране, их не тревожат. Другим важным фактором является лобби, которое заинтересовано в дестабилизации режима Путина и организации внутренней смуты. Именно они – движущая сила мятежа, поскольку им, как ранее пролетариату, нечего терять.

Но, кроме того, есть еще и желание поддерживать традиционные дружественные отношения со странами Центральной Азии. Я так понимаю, что у ответственных чиновников есть желание остановить, появившийся, по их мнению, недавно, тренд в сторону сближения бывших советских республик с НАТО. Однако хочу разочаровать их. Тренд этот возник не вчера. Оторвать от России бывших ее сателлитов – задача, которую Запад для себя определил еще на этапе разрушения Союза нерушимого республик свободных. И с тех пор он ни на градус не отклонялся от выбранного курса. Возможно, притормаживал, исходя из текущего момента, но курс не менял.

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Естественно, нам они, улыбаясь, рассказывали о стремлении разрушить тоталитарные основы и построить демократию на постсоветском пространстве. И эта деятельность прекрасно видна на примерах Прибалтики, Грузии, Молдовы и Украины, где эти процессы, очевидно, завершены.

Наши руководители тешат себя тем, что у России есть со странами Центрально-Азиатского региона контракты, которые будут удерживать их на орбите России.

Однако, к сожалению, общая доля России в торговом обороте со странами ЦА региона на настоящий момент не более 23%. Причем, эта доля разная. Так, с Казахстаном и Таджикистаном не превышает одной трети, а с Узбекистаном составляет менее четверти, с Киргизией чуть меньше половины, а с Туркменией и вовсе менее одной шестой от оборота с другими странами.

Самой развитой экономикой в Центральной Азии считается Казахстан. Так вот, лидерами по объему валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан в прошлом году стали:

Нидерланды (8,3 миллиарда долларов);

США (5,1 миллиарда долларов);

Швейцария (2,8 миллиарда долларов);

Бельгия (1,6 миллиарда долларов);

Россия (1,5 миллиарда долларов);

Южная Корея (1,5 миллиарда долларов);

Китай (1,4 миллиарда долларов);

То есть Россия в Казахстане делит с Кореей всего пятое место. В Центральной Азии давно обосновались Китай, США, Южная Корея, Великобритания и даже Нидерланды. То есть экономически Центральная Азия от России мало зависит.

Но есть немаловажный вопрос обеспечения безопасности. Так, в ОДКБ помимо России и РБ, входят Киргизия и Казахстан, Таджикистан и Армения, заинтересованные в собственной безопасности за счет русского солдата.

Однако, после поражения в Карабахе, Армения, возлагавшая надежды на Россию, сильно разочарована.

Однако сугубо потребительская позиция не только у Армении. Силы ОДКБ, основу которых составляли ВС РФ, по сути, спасли нынешнего Казахского лидера от силового смещения с поста. Казалось бы, должен быть благодарен. Дудки! С началом СВО Казахстан не поддержал Россию, а сейчас и, вовсе, по сути, перешел на сторону врага. Так, недавно казахскими таможенниками был изъят груз из 14 беспилотников DJI AgrasT30, закупленной Киргизской компанией для России. В итоге в отношении Киргизии США были введены показательные санкции, а Казахстан в США похвалила американская газета «Вашингтон Пост».

Тот же Таджикистан, который ранее полагался на помощь России, также, по сути, переметнулся на сторону американцев. Чуть ранее, Рахмон и его клан, пытаясь угодить «пиндосам», создал в Таджикистане проблемы Фронту национального сопротивления Афганистана (ФНСА) во главе с Ахмадом Масудом, который располагается в Таджикистане и сопротивляется талибам. Но американцы сейчас стали талибов поддерживать. Поэтому теперь ФНСА, состоящий из афганских таджиков, теперь пришелся не ко двору своим северным братьям.

Кстати, а кто-то задумывался, что многочисленная таджикская диаспора в России может быть инфицирована проектами американской разведки на территории нашей страны?

Помимо американцев, команда Рахмона пытается развивать официальные и неофициальные контакты со структурами Евросоюза. Так, еще в 2010 году Рахмон подписал стратегический договор с ЕС, согласно которому Брюссель обладает полномасштабным влиянием на политику Таджикистана, включая молодежную политику (работа с новым поколением), экономику, сельское хозяйство.

Помимо США и ЕС, довольно сильно влияние Турции в центральноазиатском регионе, которая осуществляет инвестиции, проводит культурные мероприятия и оказывает гуманитарную помощь. Еще в 1991 году в Турции было специально создано Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, которое позднее выросло в крупный институт международной помощи странам Центральной Азии. Турция самый крупный работодатель для жителей этих стран после России. Там трудится до полмиллиона гастарбайтеров. Также она является с важным источником инвестиций и квалифицированных специалистов, которые участвуют в реализации крупных проектов во всех странах Центральной Азии.

При этом сама Турция является рынком для экспорта товаров стран Центральной Азии. Очень важно, что в Турции можно легализовать капиталы, полученные в Центральной Азии полулегальным или откровенно криминальным путем. В Турции скрываются политические эмигранты, криминальные авторитеты и беглые преступники из всех стран Центральной Азии.

Центральная Азия является стратегической целью для реализации Турцией своих проектов. Например, проекта общего энергетического рынка и альтернативного коридора для поставок энергоносителей на мировые рынки в обход России. И это – при том, что именно в этом направлении Россия и планирует развивать отношения в данном регионе.

Самый потенциально опасный проект Анкары – общая идеология нового тюркско-исламского мира. Цель – вывести окончательно Центральную Азию из-под влияния России. Очень плотно с населением в вопросах развития исламистской идеологии работают турецкие спецслужбы.

Одним из самых серьезных проектов является создание единой армии т.н. Турана.

Есть ли у России рычаги воздействия на лидеров в Центральной Азии? Да, у России есть мощнейший рычаг. Это 15 миллионов, только официально, прибывших на заработки в нашу страну трудовых (и не очень) мигрантов и регулярно отсылающих деньги в свои страны из России. Эти переводы являются самым крупным источником иностранного финансирования в странах Центральной Азии. Всемирный Банк заявил, что денежные переводы в Киргизию и Таджикистан составили более 30% ВВП этих стран.

Всемирный Банк считает, что денежные переводы из России являются жизненно важным источником доходов для домохозяйств в странах ЦА региона, имеющих низкий и средний уровень дохода, поскольку они смягчают проблему бедности и улучшают ситуацию с питанием.

И даже Казахстан, который считается наиболее успешным в регионе, и потому руководство его решило, что способно игнорировать устоявшиеся добрососедские отношения с Россией, также сидит на денежном крючке. За первый квартал 2023 года из России в Казахстан было переведено 33,9 млрд тенге. Это превышает показатель за тот же период 2022 года более чем на 300%. За весь прошлый год из России в Казахстан отправили 357 млрд тенге, или около $775,4 млн. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году.

В этой связи сам Бог велел напомнить не словами, а реальными действиями, «чьи в лесу шишки». Для этого надо четко определить, кто реально и максимально лоялен России. По всему выходит, что это Киргизия, и значительно меньше Узбекистан. Во всяком случае, население этих стран отзываются о России, и ее жителях очень тепло. Да, и как мы видим, Киргизия наиболее экономически связана с Россией и сейчас реально помогает нашей стране обходить санкции Запада, даже рискуя самой попасть под вторичные санкции.

Значит, нужно начинать депортировать из России граждан недружественных стран региона, определив их уровень лояльности/нейтральности/враждебности.

И далее четко определить, а где, сколько и какие мигранты реально нужны Российской экономике. И далее перераспределить квоты между Киргизией и Узбекистаном, например, в пропорции 9:1.

При этом стоит и далее развивать культурные отношения с Киргизией, выполняя программу строительства русскоязычных школ. Добиваться минимизации влияния Турции и стран Запада на население.

Руководству же Узбекистана разъяснить причины такого отношения. Может быть, после этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осознает пагубность движения по пути Украины, которая из своих бандитов и палачей сделала национальных героев. Напомню, что он назвал басмачей, против которых боролась советская власть, национальными героями, борцами за независимость и высказал претензии к Москве.

Если Мирзиёев сочтет, что исполнение заказа западных спецслужб по развитию русофобии в Узбекистане, прежде всего, в среде молодежи, для него важнее финансовых поступлений из нашей страны, – также прекратить въезд в Россию и граждан Узбекистана. Пусть они пеняют на своего бая.

Кто-то скажет, что такая жесткая позиция оторвет Таджикистан, Узбекистан и Казахстан от России. Но, по-моему, уже дальше отрывать некуда. На Востоке уважают реальную силу и дела, а не пустые угрозы. Такое отношение может вразумить всех этих царьков.

Другие скажут, что теперь мигранты двинут в Турцию, и это окончательно приблизит страны ЦА региона к Турции. Но емкость Турецкого рынка рабсилы не сопоставима с российским, и 15 миллионов трудящихся принять – не способна. Поэтому, вернувшись домой, вся эта публика может задуматься о своем положении, и о том, кто виноват.

А нашему руководству давно пора осознать, что у России союзники – только ее Вооруженные Силы. Ну, и Республика Беларусь, которая является частью Русского мира.

Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ