Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов

Сергей Козлов.  
02.08.2023 00:05
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Кризис, Криминал, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Русофобия, Санкции, Скандал, Средняя Азия, Турция, Финансы, Экономика, экстремизм


По одной из версий, наплыв мигрантов из Центральной Азии объясняется  наличием сильного лобби в правительстве и в бизнес-кругах. Они заинтересованы в дешевой рабсиле. А нюансы, связанные с ее поведением в нашей стране, их не тревожат. Другим важным фактором является лобби, которое заинтересовано в дестабилизации режима Путина и организации внутренней смуты. Именно они – движущая сила мятежа, поскольку им, как ранее пролетариату, нечего терять.

Но, кроме того,  есть еще и желание поддерживать традиционные  дружественные отношения со странами Центральной Азии.  Я так понимаю, что у ответственных чиновников есть желание остановить, появившийся,  по их мнению, недавно, тренд в сторону сближения бывших советских республик с НАТО.  Однако хочу разочаровать их.  Тренд этот возник не вчера. Оторвать от России бывших ее сателлитов – задача, которую Запад для себя определил еще на этапе разрушения Союза нерушимого республик свободных.  И с тех пор он ни на градус не отклонялся от выбранного курса. Возможно, притормаживал, исходя из текущего момента, но курс не менял.

По одной из версий, наплыв мигрантов из Центральной Азии объясняется  наличием сильного лобби в...

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Естественно, нам они, улыбаясь, рассказывали  о стремлении  разрушить тоталитарные основы и построить  демократию на постсоветском пространстве.  И эта деятельность прекрасно видна на примерах Прибалтики, Грузии, Молдовы и Украины, где эти процессы,  очевидно, завершены.

Наши руководители тешат себя тем, что у России  есть со странами Центрально-Азиатского региона  контракты,  которые будут удерживать их на орбите России.

Однако, к сожалению, общая доля России в торговом обороте со странами ЦА региона на настоящий момент не более 23%.  Причем,  эта доля разная. Так, с Казахстаном и Таджикистаном не превышает одной трети, а с Узбекистаном  составляет менее четверти, с  Киргизией чуть меньше половины, а с Туркменией  и  вовсе менее одной шестой от оборота с другими странами.

Самой развитой экономикой в Центральной Азии считается Казахстан. Так вот, лидерами по объему валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан в прошлом году стали:

Нидерланды (8,3 миллиарда долларов);

США (5,1 миллиарда долларов);

Швейцария (2,8 миллиарда долларов);

Бельгия (1,6 миллиарда долларов);

Россия (1,5 миллиарда долларов);

Южная Корея (1,5 миллиарда долларов);

Китай (1,4 миллиарда долларов);

То есть Россия в Казахстане делит с Кореей всего пятое место. В Центральной Азии давно обосновались Китай, США, Южная Корея, Великобритания и даже Нидерланды. То есть экономически Центральная Азия от России мало зависит.

Но есть немаловажный вопрос обеспечения безопасности. Так, в ОДКБ помимо России и РБ, входят Киргизия и Казахстан, Таджикистан и Армения, заинтересованные в собственной безопасности за счет русского солдата.

Однако, после поражения в Карабахе, Армения, возлагавшая надежды на Россию, сильно разочарована.

Однако сугубо потребительская позиция не только у Армении. Силы ОДКБ, основу которых составляли ВС РФ, по сути, спасли нынешнего Казахского лидера от силового смещения с поста. Казалось бы, должен быть благодарен. Дудки! С началом СВО Казахстан не поддержал Россию, а сейчас и, вовсе, по сути, перешел на сторону врага. Так, недавно казахскими таможенниками был изъят груз из 14 беспилотников DJI AgrasT30, закупленной Киргизской компанией для России. В итоге в отношении Киргизии США были введены показательные санкции, а Казахстан в США похвалила американская газета «Вашингтон Пост».

Тот же Таджикистан, который ранее полагался на помощь России, также, по сути, переметнулся на сторону американцев. Чуть ранее, Рахмон и его клан,  пытаясь угодить «пиндосам», создал в Таджикистане проблемы Фронту национального сопротивления Афганистана (ФНСА) во главе с Ахмадом Масудом, который располагается в Таджикистане и сопротивляется талибам. Но американцы сейчас стали талибов поддерживать. Поэтому теперь ФНСА, состоящий из афганских таджиков, теперь пришелся не ко двору своим северным братьям.

Кстати, а кто-то задумывался, что многочисленная таджикская диаспора в России может быть инфицирована проектами американской разведки на территории нашей страны?

Помимо американцев, команда Рахмона пытается развивать официальные и неофициальные контакты со структурами Евросоюза. Так, еще в 2010 году Рахмон подписал стратегический договор с ЕС, согласно которому Брюссель обладает полномасштабным влиянием на политику Таджикистана, включая молодежную политику (работа с новым поколением), экономику, сельское хозяйство.

Помимо США и ЕС, довольно сильно влияние Турции в центральноазиатском регионе, которая осуществляет инвестиции, проводит культурные мероприятия и оказывает  гуманитарную помощь. Еще в 1991 году в Турции было специально создано Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, которое позднее выросло в крупный институт международной помощи странам Центральной Азии. Турция самый крупный работодатель для жителей этих стран после России. Там трудится до полмиллиона гастарбайтеров. Также она является с важным источником  инвестиций и квалифицированных специалистов, которые участвуют в реализации крупных проектов во всех странах Центральной Азии.

При этом сама  Турция является  рынком для экспорта товаров стран Центральной Азии. Очень важно, что в  Турции можно легализовать капиталы, полученные в Центральной Азии полулегальным или откровенно криминальным путем. В Турции скрываются политические эмигранты, криминальные авторитеты и беглые преступники из всех стран Центральной Азии.

Центральная Азия является стратегической целью для реализации Турцией своих проектов. Например, проекта общего энергетического рынка и альтернативного коридора для поставок энергоносителей на мировые рынки в обход России. И это – при том, что именно в этом направлении Россия и планирует развивать  отношения в данном регионе.

Самый потенциально опасный проект Анкары – общая идеология нового тюркско-исламского мира. Цель – вывести окончательно Центральную Азию из-под влияния России. Очень плотно с населением в вопросах развития исламистской идеологии работают турецкие спецслужбы.

Одним из самых серьезных проектов  является создание единой армии т.н. Турана.

Есть ли у России рычаги воздействия на лидеров в Центральной Азии? Да, у России есть мощнейший рычаг.  Это 15 миллионов, только официально, прибывших на заработки в нашу страну трудовых (и не очень) мигрантов и регулярно отсылающих деньги в свои страны из России.  Эти переводы являются самым крупным источником иностранного финансирования в странах Центральной Азии. Всемирный Банк  заявил, что денежные переводы в Киргизию и Таджикистан составили более 30% ВВП этих стран.

Всемирный Банк считает, что денежные переводы из России являются жизненно важным источником доходов для домохозяйств в странах ЦА региона, имеющих  низкий и средний уровень дохода, поскольку они смягчают проблему бедности и улучшают ситуацию с питанием.

И даже Казахстан, который считается наиболее успешным в регионе, и потому руководство его решило, что способно игнорировать устоявшиеся добрососедские отношения с Россией, также сидит на денежном крючке.  За первый квартал 2023 года из России в Казахстан было переведено 33,9 млрд тенге. Это превышает показатель за тот же период 2022 года более чем на 300%. За весь прошлый год из России в Казахстан отправили 357 млрд тенге, или около $775,4 млн. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году.

В этой связи сам Бог велел напомнить не словами, а реальными действиями, «чьи в лесу шишки». Для этого надо четко определить, кто реально и максимально лоялен России. По всему выходит, что это Киргизия, и значительно меньше Узбекистан. Во всяком случае, население этих стран отзываются о России, и ее жителях очень тепло.  Да, и как мы видим, Киргизия наиболее экономически связана с Россией и сейчас реально помогает нашей стране обходить санкции Запада, даже рискуя самой попасть под вторичные санкции.

Значит, нужно начинать депортировать из России граждан недружественных стран региона, определив их уровень лояльности/нейтральности/враждебности.

И далее четко определить, а где, сколько и какие мигранты реально нужны Российской экономике.  И далее перераспределить квоты между Киргизией и Узбекистаном, например, в пропорции 9:1.

При этом стоит и далее развивать культурные отношения с Киргизией, выполняя программу строительства русскоязычных школ. Добиваться минимизации влияния Турции и стран Запада на население.

Руководству же Узбекистана разъяснить причины такого отношения.  Может быть, после этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев  осознает пагубность движения по пути Украины, которая из своих бандитов и палачей сделала национальных героев. Напомню, что он назвал басмачей, против которых боролась советская власть, национальными героями, борцами за независимость и высказал претензии к Москве.

Если Мирзиёев сочтет, что исполнение заказа западных спецслужб по развитию русофобии в Узбекистане, прежде всего, в среде молодежи, для него важнее финансовых поступлений из нашей страны, – также прекратить въезд в Россию и граждан Узбекистана. Пусть они пеняют на своего бая.

Кто-то скажет, что такая жесткая позиция оторвет Таджикистан, Узбекистан и Казахстан от России. Но, по-моему, уже дальше отрывать некуда. На Востоке уважают реальную силу и дела, а не пустые угрозы. Такое отношение может вразумить всех этих царьков.

Другие скажут, что теперь мигранты двинут в Турцию, и это окончательно приблизит страны ЦА региона к Турции.  Но емкость Турецкого рынка рабсилы не сопоставима с российским, и 15 миллионов трудящихся принять – не способна. Поэтому, вернувшись домой, вся эта публика может задуматься о своем положении, и о том, кто виноват.

А нашему руководству давно пора осознать, что у России союзники  – только ее Вооруженные Силы. Ну, и Республика Беларусь, которая является частью Русского мира.

Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ

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