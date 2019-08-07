Антироссийский Коломойский готовится урвать от российского пирога

07.08.2019, Киев, Игорь Петров

Недавнее интервью Игоря Коломойского РБК не означает смену его позиции в отношении России поскольку его позиция продиктована только его интересами.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявлили опрошенные политологи.

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«У Коломойского, как и у других олигархов, нет какой-то постоянной идеологической позиции. Его позиция ориентируется на его нынешний интерес. Сейчас у него интерес, как и раньше, в основном прозападный. Счета, капитал, недвижимость наших олигархов сосредоточены на Западе. Соответственно, они и действуют в прозападном ключе. И они не могут действовать по-другому в нынешней системе.

Коломойский может давать самые разные интервью, они могут отличаться в деталях. Но это не значит, что у него может появиться какая-то пророссийская позиция, вернее, позиция, ориентированная на нормальное сотрудничество с Россией», – сказал Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.

Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» считает, что многие высказывания Коломойского в последнем интервью обусловлены конкуренцией с Виктором Медведчуком за канал коммуникации с Россией.

«Позиция Коломойского менялась. Последнее интервью Коломойского – не антироссийское, скорее, оно средне-умеренное. Сейчас Коломойский очень влиятельный человек в Украине, он сохраняет влияние и оно, вероятно, будет еще более усилено после формирования правительства. Насколько я понимаю, его последнее интервью – своего рода «вывешивание флажков», сигнал российскому руководству о том, что он готов к продолжению переговоров, согласованию предварительных позиций по этим переговорам. Сейчас коммуникация с Кремлем восстанавливается. До недавнего времени, при Порошенко, монополия на эту коммуникацию была у Виктора Медведчука. Сейчас с Медведчуком начали конкурировать люди Зеленского. Отсюда все эти звонки Путину и т.д. И Коломойский таким образом включается в эту конкуренцию за право владеть основным каналом коммуникации с Россией. Сейчас уже нет монополии Медведчука. В бизнес-кругах уже начались какие-то консультации с Россией, и это интервью – сигнал о том, что он готов двигаться дальше», – резюмировал Рудяков.

Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики считает позицию олигарха не столько антироссийской сколько антимедведчуковской.

«Коломойский дает разные комментарии с расчетом на разные задачи. Поэтому в его позиции нет противоречивости. Какие вопросы задавали, такие ответы и получили.

Кроме того, Коломойский что-то пытается демонстрировать в отношении России. Впрочем, ничего нового он не сказал, у него давняя неприязнь к Медведчуку и Бойко, у него уже давно антироссийские настроения – лидеры сепаратистов отжали у него часть собственности. Не стоило ожидать, что какие-то позитивные оценки российского руководства означают изменение позиции Коломойского. То, что он говорит по газу – не антироссийская позиция, это антимедведчуковская позиция. Это связано с взаимоотношениями между олигархами», – считает Воля.