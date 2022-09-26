Антироссийский нарыв лопнул: журфак МГУ густо засочился русофобским гноем

Новости Украины

Громкий скандал разразился на журфаке МГУ. Студент факультета Степан Антропов принял участие в митинге «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в ЛДНР. По окончании мероприятия он решил зайти в альмаматер, чтобы сфотографироваться с товарищем на центральной лестнице.

Это не понравилось некоторым студенткам, ненавистницам российского государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы сфотографировались, к нам подошли неадекватные девушки, студентки, начали кричать, чтобы нас вывела охрана, что мы пропагандируем убийства. И когда я приехал домой вечером, историю обсуждали однокурсники… с оскорблениями, унижениями, было несколько угроз», – рассказал Степан в комментарии RT.

После этого травля вылилась в соцсети. Антропову предлагали совершить суицид и угрожали, предлагали отправиться «удобрять» поля Донбасса.

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова оперативно прокомментировала инцидент.

«Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим», — сказала Вартанова.

Сейчас на факультете выясняют, «что было нарушено» и проверяют авторство публикаций. Вопросом, по ее словам, занимается этическая комиссия журфака университета, но пока якобы не ясно, есть ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость.

Скандальная журналистка Ксения Собчак тут же представила жертвами конфликта студентов, занимавшихся травлей. Видимо, это придало им сил.

Сегодня же было совершено нападение на студента журфака МГУ и сотрудника RT Марка Лужкового, вступившегося за Антропова.

«Подлетели два типа. Говорят: извиняйся за публикацию. Что вы на меня давите, как на журналиста… Один влетел. Я дал в ответ. Второй меня повалил на клумбу, я ему тоже дал парочку. Разняли нас, мою фамилию взяли, угрожали мне комиссией по отчислению, хотя я не начинал» — рассказал Лужковый.

По его словам, с начала СВО на факультете было минимум две незаконные акции. Сначала студенты вывесили из окна здания транспарант «Нет войне». Также произошла провокация на той же лестнице, где пикетировал Степан. Наказания за это никто не понес.

«Журфак традиционно является местом концентрации, скажем так, «несогласных». Это касается и преподавательского состава, многие уже эмигрировали, заклеймив страну «оккупантом» и т.п.. Но многие остались. Так, например, преподавательница читает лекции третьему курсу с флагом врага на стене. Студенты и преподаватели, поддерживающие свою страну, подвергаются остракизму и травле. Такие вот делища. И это в самом центре Москвы, прямо на Моховой улице. И куда мы с таким тылом будем двигаться вперед на фронте?», – написал Лужковый в своем ТГ-канале.

В этом месяце несколько студентов журфака МГУ написали жалобу на Екатерину Слабковскую, преподавателя — сотрудника ТАСС, за то, что она дала задание написать эссе про Дарью Дугину.

Журналист Антон Коробков-Землянский считает, что ситуацией на журфаке МГУ должен заняться Следственный комитет.

«Уникальная ситуация, в стенах ГОСУДАРСТВЕННОГО университета, люди, получающие зарплату и бесплатное образование из средств госбюджета, выступают против защиты собственной страны. И это продолжается там уже три десятилетия. Целые поколения журналистов, тысячи и тысячи человек, занимающие различные посты в СМИ по всей стране, несут своим читателям, слушателям и зрителям ценности нигилизма, антипатриотизма и даже русофобии. За наш с вами счёт. Студенты, нападающие на патриотов, не должны учиться в главном государственном вузе страны, а тем более, после окончания учебы, работать в российских СМИ», – написал он.

Журналист Ирина Галушко предложила устроить либеральным студентам практику на Донбассе.

«Я очень хочу, чтобы будущие журналисты посмотрели в глаза людям из Донецка, Луганска, Горловки, Херсона. Послушали матерей, которые похоронили своих детей. Может быть, с ними даже поговорят бойцы из той же «Спарты». Ну, а потом пусть пишут репортажи. И оценки им ставят военкоры. А не преподы, которые, что-то мне подсказывает, зоной конфликта считают кухню в коммунальной квартире», – написала Галушко.

Бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Цареву обстановка на журфаке МГА напомнила родину.

«Я против травли большинством меньшинства. Никогда не включался в такие кампании. Такое любят делать в Украине: украинские «патриоты» преследуют и травят тех, кто по их мнению не патриот. Но здесь как раз обратная ситуация. Активное нетерпимое большинство травит настоящего русского патриота. Интересно, каких же журналистов нам готовит главный университет России… Кстати, обратите внимание на эмблему МГУ на скрин-шотах. Буква М — как была в эмблеме ушедшего из России Макдональдса», – написал Царев.

Политолог Владимир Корнилов предостерегает от обобщения. По его словам, далеко не все студенты и преподаватели журфака придерживаются либеральных взглядов.

«Если есть преследование людей за взгляды поддержки спецоперации, то этим нужно заниматься, разбираться, в том числе на правоохранительном уровне. Я очень надеюсь, что руководство ВУЗа выскажет по этому поводу позицию. Но я бы не обобщал – знаю и многих студентов МГУ, общался с ними неоднократно – среди них есть люди с разными взглядами, и этот студент – не единственный с такой позицией. Среди студентов есть и сторонники Навального, и много патриотов», – заявил Корнилов «ПолитНавигатору».

Сергей Горбачев, долгое время возглавлявший журфак Севастопольского филиала МГУ, связывает произошедшее с устоями, заложенными прежним деканом Ясеном Засурским.

«На журфаке МГУ и раньше отмечались различные проблемы, которые так или иначе были связаны с линией либерализма. Нравы там, с точки зрения вопросов, связанных с патриотизмом – весьма вольготные. Очень длительное время, почти шесть десятилетий журфак МГУ был под властью одного человека, который был неприкасаем и вхож в различные кабинеты. Передача правления в руки сына была абсолютно разрушительной и дезорганизующей. Не случайно этот преемник нынче оказался далеко за рубежом. Плюс ко всему, я бы хотел сказать, что значительная часть нашего журналистского сообщества, к сожалению, в течение последних десятилетий была подвержена усиленной либерализации и подготовке специалистов по западным, а точнее – американским лекалам. Таблоидная пресса, компьютерное мышление, телеграфное сообщение, отсутствие творчества и проявления журналистского «Я» привело к тому, что журналистика в целом в стране находится в глубоком кризисе. Это, кстати, касается и Союза журналистов России – об этом я могу судить как председатель севастопольского регионального отделения. Наша журналистика больна, в значительной мере она отторгла от себя принципы отечественной печати, которые проповедовал Ломоносов и Александр Сергеевич Пушкин – наши первые светила в этой сфере. Увы, то, что произошло, меня абсолютно не удивляет», – заявил Горбачев.

Нездоровую обстановку на журфаке МГУ ранее обсуждали и в Госдуме РФ. Сергей Миронов заявлял, что на факультете ведется массированная пропаганда против СВО, а государственные СМИ представляются преподавателями исключительно как источники фейков. Он напомнил, что из 25 журналистов, которым Минюст присвоил статус иноагентов, половина выпускники журфака МГУ. Спикер Вячеслав Володин тогда выступил за добровольную отставку всех преподавателей, продвигающих антироссийские взгляды.