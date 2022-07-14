«Антироссийский штрафбат»: Санду пошла на политическое самоубийство под давлением Запада и Украины

Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду отметилась новой порцией скандальных антироссийских заявлений. В эфире молдавского общественного телеканала «Молдова-1», отчитываясь о встрече с лидером украинского террористического недогосударства Владимиром Зеленским, Санду вновь расплылась в панегириках «мужественно сопротивляющейся» Украине, от «стойкости» которой зависит мир в Молдове, и украинцам, которые «вынуждены защищать свою родину».

Впервые Санду обвинила Россию в том, что от неё исходит угроза для Молдовы, и именно поэтому важно обеспечить финансирование молдавской армии. «Если Россия однажды попытается заявиться к нам, с чем мы ее встретим? С мотыгами против самолетов?», – вопрошала президентша карликовой Молдовы.

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Предупреждая своих избирателей, что зимой тепла может на всех не хватить, и призвав утеплять свои жилые дома, Санду, тем не менее, не выразила сожаления, что не поехала в Москву в прошлом году договариваться о цене на газ, как это сделали руководители Сербии и Венгрии.

«Я не хочу торговать своей страной за то, чтобы у нас в течение полугода газ был дешевле», – высокопарно заявила она.

Причина подобных заявлений вполне понятна. Страна, в том числе по вине самой Санду, испытывает глубочайший кризис во всех сферах. Дикая инфляция и обвальный рост подорожаний опустошили кошельки подавляющего большинства граждан страны, обнулив все скромные накопления населения. Предприятие «Молдовагаз» потребовало от агентства по регулированию энергетики увеличить тариф на газ до 30 леев за кубометр. Таким образом, за газ граждане будут платить в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Не справляясь с кризисом от слова «совсем», Санду остро нуждается в злом враге, на которого можно свалить все свои провалы. С её колокольни, на эту роль идеально подходит путинская Россия, «вторгшаяся в соседнюю с Молдовой страну и ведущая там войну». Она искренне надеется, что, если не все граждане, то значительная часть её электората это примитивное объяснение заглотят, не задумываясь.

Однако есть главная причина скандальных заявлений взбалмошной молдавской «куконы»: то беспрецедентное давление, которое оказывают на неё Украина и Запад. Перед выборами 2020 года посол США и глава миссии ЕС вылезли из кожи вон, чтобы обеспечить Санду победу на президентских выборах над «пророссийским» Додоном. Запад не скрывал своей цели – вернуть Молдову в «семью» восточноевропейских озлобленных антироссийских лимитрофов. Молдова, согласно стратегии Запада, должна стать продолжением Украины в её озверевшем крестовом походе против России.

На протяжении первых месяцев своего президентства Санду это удавалось. Но когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, руководство Молдовы растерялось и, вероятно от испуга, заняло в целом адекватную позицию и заговорило о последовательном нейтралитете. Однако затем, вследствие замедления продвижения российских войск, Санду осмелела, перестала метаться и согласилась вместе с Украиной занять место в рядах антироссийского «штрафбата».

Санду понимает, что ей уготована неблагодарная роль принесения своей страны в жертву антироссийского крестового (а точнее, «радужного») похода Запада против России. А чтобы Молдова была сговорчивее, Украина использует против неё «водное оружие». Днестр мелеет вследствие реализации украинского проекта по строительству шести гидроэлектростанций. Молдавские экологи, даже сидящие на западных грантах, вроде Ильи Тромбицкого, бьют тревогу. Сегодня эту некогда широкую реку можно переходить вброд по колено. Если уровень Днестра упадёт ещё на 5 сантиметров, Кишинёв и половина территории страны останутся без питьевой воды. Примечательно, что Санду в ходе встреч с Зеленским никогда не поднимает вопрос экологической катастрофы Днестра, по крайней мере, публично.

Тем не менее, Санду вряд ли найдёт в Молдове сторонников самопожертвования ради Украины и «свободного мира». Очень многие хотят стать гражданами Евросоюза в надежде на европейские «ништяки», в первую очередь, на возможность жить и работать в странах шенгенской зоны. Но мало кто хочет жертвовать ради этого отсутствием тепла, электричества и воды в домах.

Да, молдаване в целом симпатизируют Украине гораздо больше, чем России – сказывается зачистка информационного поля и отсутствие возможности получения информации из российских источников. Но воевать за Украину, за НАТО и за геополитические амбиции коллективного Запада жители Молдовы точно не хотят.

Тем более в Молдове усиливаются протесты в регионах, особенно таких взрывоопасных, как Гагаузия, обладающая, в соответствии с законом об особом статусе от 1994 года, правом на самоопределение в случае изменения статуса Молдовы как независимого государства. Правда, карманный конституционный суд может признать это положение «не соответствующим конституции», но тогда процессы в Гагаузии могут принять неконтролируемый для Кишинёва характер.

Сегодня Санду пытается купировать протестные настроения в Гагаузии, вызывая к себе на ковёр гагаузских руководителей, особенно тех, в отношении которых у силовых органов есть толстые пачки компромата. Более того, президентша Молдовы в цитируемом нами выступлении сделала реверанс и в отношении Приднестровья, рассказывая о контактах с лидерами администрации региона и заверяя, что со стороны Приднестровья для Украины «нет рисков и угроз безопасности».

Не исключено, что молдавское руководство вместе с коллективным Западом предпримет тактику охмурения Тирасполя и перехода региона в прозападный лагерь. Подобные попытки предпринимались и ранее: с попытками установки памятника Мазепе в Бендерской крепости, внедрения в Приднестровье ювенальной юстиции и т.д. Все эти попытки вызывали неприятие общественности и Православной Церкви.

Однако противопожарной пены у Кишинёва хватит ненадолго. Когда жители страны почувствуют все «прелести» антироссийского курса в виде отсутствия элементарных бытовых условий в зимний период, бунт регионов нельзя будет загасить никакими уговорами и угрозами.