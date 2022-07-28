Антироссийский Союз в Центральной Азии не имеет никаких перспектив

На прошлой неделе в киргизском городе Чолпон-Ата на Иссык-Куле состоялся саммит глав Центрально-Азиатских государств, который задумывался как возможность создания в перспективе антироссийского союза. Но, как видно, гора родила мышь, так как все эти потуги были изначально обречены на провал.

Само мероприятие можно назвать попыткой правящих элит Центральной Азии, среди которых действительно существуют противоречия, договориться. В частности, решить, что делать в ситуации мировой турбулентности, скоординировав свои действия, сохранив свои паразитарные сырьевые вывозные модели экономики и те прибыли, извлекаемые из продажи природных богатств собственных стран.

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Это может быть и проявлением страха руководства данных стран перед усилением влияния России и Китая в регионе и то, что в результате мирового противостояния и появления нового «железного занавеса» бывшие советские среднеазиатские республики могут полностью попасть под контроль Москвы и Пекина, оказавшись в антизападном блоке.

По сути, мероприятие, так как оно во многом было инициировано Нур-Султаном, стало стремлением во чтобы то ни стало сохранить прежний многовекторный курс, а на самом деле, чтобы не только не потерять связи с ЕС и США, но и даже нарастить их через ту же самую «тюркскую интеграцию» и другие «альтернативные интеграционные проекты».

Можно даже назвать это предбанником или закамуфлированной формой такой консолидации в интересах Запада и в противовес, наоборот, интеграционным проектам России и Китая.

С другой стороны нового интеграционного союза в регионе не будет, так как он невозможен априори. Ведь без участия ЕАЭС в Центральной Азии новой самостоятельной или альтернативной интеграционной площадки попросту не получится.

Во-первых, не могут несамостоятельные и колониально зависимые страны от США и ЕС, я имею ввиду в первую очередь Казахстан, сформировать полноценное объединение, не подверженное внешнему управлению. Значит с самого начала данный проект будет не суверенным.

Во-вторых, существующие противоречия между Узбекистаном и Казахстаном и их соперничество за гегемонию в регионе, никогда не даст возможности создать такое интеграционное объединение.

Ранее в истории мы наблюдали соперничество между Кунаевым и Рашидовым, Назарбаевым и Каримовым, а теперь видим конкуренцию между Токаевым и Мирзиёевым. И последний конфликт в Каракалпакии в начале июля, на котором пытались поиграть казахские националисты и агентура КНБ показывает, что консолидации между ведущими странами Центральной Азии не будет, несмотря на их общий прозападный курс.

В-третьих, так как мероприятие прошло во многом по инициативе Нур-Султана сам этот саммит был организован с целью продемонстрировать и закрепить лидерство Казахстана как для внешних, так и для внутренних задач.

Дело в том, что Токаев повторяет начальную эволюцию Назарбаева, когда он в середине и конце 90-х годов также носился с темой центрально азиатской интеграции, но в больше с пропагандистской точки зрения, чтобы показать и подчеркнуть всем главную роль казахстанской правящей элиты в регионе.

Как мы помним ничего из этих интеграционных попыток Назарбаева не вышло и все эти проекты бесславно провалились и их никто даже сейчас не вспоминает. То же самое ожидает и данные попытки, так как слишком много водных, территориальных, межгосударственных и межнациональных противоречий, которые могут быть отрегулированы только в рамках ЕАЭС и ШОС, но никак не в рамках нового регионального объединения.

Поэтому цели мероприятия были ограниченные, и они в основном являются стремлением наладить транспортные и энергетические маршруты в ситуации развития противостояния между Россией и Западом. Но и тут существуют неразрешимые противоречия и разные интересы правящих группировок.

Так, Нур-Султан заинтересован в транскаспийском маршруте транспортировки нефти (Восток-Запад) в сторону Азербайджана, Грузии и Турции и далее в страны ЕС в обход территории России и сейчас кровно нуждается в модернизации железных дорог и портов на Каспии, в наращивании танкерного флота и надеется в данном деле на совместные инвестиционные проекты с участием того же Узбекистана и других республик ЦА.

Транскаспийский маршрут лоббируемый Нур-Султаном и Западом в обход России.

Понятно, в этом маршруте заинтересован Запад и поэтому сейчас Европейский Союз вкладывает многомилионные средства в реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Казахстана. Но похоже у Нур-Султана не получится консолидировать другие республики под данный проект.

Связано это с тем, что тот же Мирзиёев, и в особенности Жапаров подчеркнули другой проект, а именно железную дорогу Китай – Киргизия – Узбекистан.

И данный маршрут явно противоречит интересам Нур-Султана, так как идёт в обход уже территории Казахстана. Но он также вызывает противодействие со стороны США, Британии и ЕС, так как ведет к усилению влияния китайского капитала в Центральной Азии. Это, кстати, показывает совпадение геополитических интересов казахстанской верхушки и Запада.

Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан, против которой выступает Нур-Султан и Запад.

Поэтому кстати, следует ожидать новых попыток торпедирования развития казахстанской части проекта «Один пояс – один путь» через усиление националистических движений и синофобских выступлений.

И кстати у Ташкента в отличие от Нур-Султана есть также собственный проект, а именно трансафганский коридор. И даже приход к власти талибов в Кабуле не поколебал данный стратегический план Мирзиёева.

Трансафганский коридор, лоббируемый Ташкентом.

И у Бишкека также свои интересы и правящая кыргызская элита будет использовать соперничество Нур-Султана и Ташкента в своих интересах и держать дистанцию.

Поэтому, исходя из этого, никакого политического и экономического, и даже транспортного объединения не может быть ни в среднесрочной, ни в дальнесрочной перспективе.

Потому что регион находится в сфере усиливающегося влияния России и Китая и никакой многовекторности или появления самостоятельной так называемой «субъектности» Центральной Азии не будет от слова никогда.

За это говорит и тот факт, что «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» подписали Токаев, Мирзиеёв и Жапаров, а Рахмон и Бердымухамедов воздержались «до завершения внутригосударственных процедур в их странах». Очевидно, что в Туркмении и в Таджикистане не спешат присоединяться к данному тексту, разработанному в Нур-Султане, без консультаций с Москвой и Пекином. Этим Рахмон и Бердымухамедов оставляют себе поле для манёвра и торга.

Соответственно, водные, энергетические, межгосударственные и межнациональные противоречия в Центральной Азии могут разрешиться только в рамках углубления и расширения интеграции ЕАЭС с присоединением к нему Узбекистана и соответственно консолидируясь вокруг России как главного и бесспорного суперарбитра в регионе и на постсоветском пространстве.

И вообще суперзадачей момента – является слом сложившихся сырьевых колониальных моделей экономики республик Центральной Азии, заточенных на рынки ЕС и США, в связи с неизбежной регионализацией мировой экономики и создания новых блоков и платёжных систем в рамках БРИКС.

Думать же по-другому или предлагать альтернативные интеграционные проекты в противовес ЕАЭС и ШОС – плодить иллюзии и создавать воздушные замки, ничего не имеющие под собой и играющие в интересах Запада и Турции. Так как очевидно, что другие варианты – это попытка той же Британии в рамках «Большой игры» вырвать регион из зоны интересов Москвы и Пекина и организовать для них еще один «южный фронт».