Антироссийский спектакль: Санкционная драма для ЕС превращается в трагедию

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В настоящее время консенсус в отношении экономических санкций против России между членами ЕС маловероятен,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет эксперт клуба «Валдай», генеральный директор АО «УК «Спутник – Управление капиталом», член президиума СВОП Александр Лосев.

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«Консенсус в отношении экономических санкций против России между государствами ЕС маловероятен, учитывая тот факт, что блокирование торговли и дорогие энергоносители (а СПГ сейчас намного дороже трубопроводного газа) негативно скажутся на темпах восстановления экономики ЕС после пандемии и на экономическом росте в целом. Момент новых мер в отношении «Северного потока – 2» и остановки строительства газопровода выбран крайне неудачно.

Зима сезона 2020/2021 оказалась холоднее предыдущей, цены на сжиженный газ бьют многолетние рекорды, и уже всем очевидно, что спотовый рынок СПГ проигрывает долгосрочным трубопроводным контрактам с системами гигантских газохранилищ», – пишет Лосев.

По его словам, если ФРГ не обеспечит себе надежные поставки трубопроводного газа в 2021 году, то после того, как в 2022-м все АЭС будут закрыты, проблема с энергообеспечением еще больше обострится, а стоимость энергии для экономики и граждан Германии и Центрально-Восточной Европы заметно вырастет.

«Сейчас перед Европой и международным сообществом в целом стоит дихотомия выбора — новое сотрудничество ради общего блага или всеобщий хаос. Те, кто разрушает систему взаимоотношений, торговые связи и созданную десятилетиями традиционную инфраструктуру энергорынка, должны быть готовы нести долгосрочные потери. И тогда санкционная драма превратится в трагедию», – считает автор.

«Что касается ответа РФ на новые санкционные инициативы, то лучшей стратегией будет не участие в этом «спектакле», а подготовка к новой роли консолидирующего центра евразийского пространства и укрепление собственной экономики, военного и научно-технического потенциала», – резюмирует Лосев.