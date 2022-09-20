Антироссийский «железный занавес» ЕС бьёт по экономике Болгарии и Турции

Руководство Европейского Союза, оказавшись в тисках жесточайшего экономического кризиса, пытается выпутаться из ситуации, принимая совершенно нелепые решения.

Еврокомиссия, как известно, дала жесткие рекомендации консульским службам стран членов Евросоюза по ужесточению практики получения виз гражданам РФ, и отменила существовавший упрощённый режим получения разрешения на въезд в ЕС. В числе прочих препон, увеличено время рассмотрения анкет и заявлений граждан с 15 до 45 дней, при росте визового сбора от 35 до 80 евро… Результаты этой «гениальной» затеи уже дали свои плоды. Вот что заявил в своём недавнем выступлении министр туризма Болгарии, Илин Димитров:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«За последние месяцы более 60 000 граждан России посетили Болгарию. Это в основном владельцы недвижимости в нашей стране. Они прибывают через Стамбул и готовы платить очень серьезные суммы, только бы посетить Болгарию. Пока ситуация не стабилизируется, российский рынок будет находиться на очень низком уровне. Теперь по распоряжению ЕС преференция на визу отменена, и вместо 35 евро они приобретут ее за 80 евро. Такова стандартная цена на визу. Мое мнение, что мы должны следовать политике, которая облегчает поездки, которая устраняет ограничения, а не создает их. Повышение виз с 35 до 80 евро является ограничивающим действием. Это решение, которое принял ЕС. Мы не можем это комментировать. Но я бы сказал, что это повредит нашему туризму».

Общий спад туризма в Болгарии министр оценил в 17 процентов. Такая отрасль, как туризм, традиционно считалась в стране одним из основных источников поступлений в государственный бюджет. Как и чем будет компенсировать эти потери экономика Болгарии, в условиях кризиса, не совсем понятно.

Как выяснилось, персонами «нон грата» в ЕС, теперь стали не только россияне, но и граждане Турции!

Болгарское издание Dnes.bg приводит высказывание на эту тему известного турецкого журналиста, Эркана Эрикана:

«В Западной Европе все реже выдают визы турецким гражданам. Есть также призыв к тому, чтобы они вообще не получали шенгенские визы. Среди турок, пострадавших от этой беспримерной демонстрации силы, зарождается гнев и ненависть! Я уже несколько недель получаю в социальных сетях личные сообщения. Люди из Турции и Германии рассказывают мне, что им или их родственникам отказывают во въезде в Шенгенскую зону, хотя они представили все необходимые документы. Большинство людей в Европе вообще не знают, насколько дорого для турецких граждан подать заявку на шенгенскую визу. Только предварительная плата составляет 80 евро, и если заявление отклонено, сумма не возвращается. К этому добавляются и расходы на забронированные отели и авиабилеты. Поэтому гнев против стран Шенгена уже перерос в ненависть!»

Почему европейцы, и прежде всего – немцы, не жалуют турок – понятно. В Турции инфляция побила все рекорды, и многие стремятся покинуть страну, если не насовсем, то на заработки, как минимум. Правителям ЕС кажется, что, не пуская к себе граждан других стран, они, таким образом, сохранят свои ресурсы и поддержат привычный уровень жизни.

Мне это напоминает менталитет украинского куркуля: «всё понадкусываю, но с соседом не поделюсь». Только, забывают почтенные герры и мусью – скоро ведь зима! Что если обиженные турки не пустят их к себе, когда похолодает? Это ведь излюбленный способ европейских пенсионеров – пересидеть зимние холода в теплых странах. Получается, дешевле, чем оплачивать немыслимые коммунальные счета на родине…

В итоге, ясно одно – нынешним «стратегам» из Брюсселя, далеко до дядюшки Уинстона Спенсера Черчилля! Тот, хоть использовал методику «железного занавеса» во времена «холодной войны», пытаясь изолировать СССР от всего западного мира, но, по крайней мере, сам себе в ногу не стрелял…