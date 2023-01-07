Антироссийское единство ЕС подходит к концу

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В 2023 году наблюдаемое сегодня антироссийское единство европейских государств будет подвергнуто серьезному испытанию

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит Кристофер Локвуд, европейский редактор одного из главных рупоров британских русофобов журнала The Economist.

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«Если 2022 год был годом, когда европейские правительства проявили поразительное и в некоторой степени неожиданное единство перед лицом агрессии Владимира Путина в Украине, 2023 год станет годом, когда это единство будет подвергнуто испытанию. Каково будет это испытание, зависит от хода войны. По одному из гнетуще вероятных сценариев, она продлится весь 2023 год, в течение которого Россию постепенно оттеснят, но Украина не сможет вернуть всю утраченную территорию. В таком случае следует ожидать, что в Европе начнут мягко давить на Украину, чтобы она двигалась к миру путем переговоров», – считает Локвуд.

Отмечается, что «такие голоса не будут превалировать, однако они могут вызвать в Европе напряжение».

«Даже если этого не произойдет, в следующем году крупнейшим источником внутриевропейского напряжения, похоже, станет усиление споров по энергетике, поскольку все больше стран скатываются в рецессию, и только состоятельные смогут продолжать раздавать субсидии», – прогнозирует главред британского журнала.

Он считает, что окончание российско-украинского конфликта «вряд ли произойдет на поле боя», но может быть результатом внутренних неурядиц в РФ, что создаст в Европе повод для другого рода распрей — по поводу того, кто будет платить за восстановление Украины и сколько на это тратить.

«США не без основания скажут, что покрыли львиную долю расходов на вооружение Украины (и поддержку ее экономики в течение тех месяцев, когда она едва не развалилась). Теперь настанет черед Европы, хотя свою долю внесут и многосторонние организации типа Всемирного банка и МВФ. Но это спровоцирует разного рода международные споры. Восстановление Украины поглотит средства, крайне необходимые бедным развивающимся странам мира. Аргументы участников многосторонних организаций будут острыми, в дальнейшем будут раздаваться обвинения в предвзятости развитых стран. Так или иначе, Европа еще много лет будет преодолевать последствия войны», – резюмирует Локвуд.