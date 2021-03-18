Антироссийское заявление Байдена может спровоцировать начало Русской весны на Украине

18.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Сатанинский Байден, оскорбивший президента Российской Федерации Владимира Путина, продолжил многолетнюю антироссийскую политику США, активизировав агрессивные действия по отношению к РФ. Своим заявлением о Путине, которое не является оговоркой, а было тщательно спланировано, сонный Джо объявил войну России. Только воевать против Российской Федерации будут не Штаты, а их сателлиты по всему миру, такие как Украина, Грузия, Молдова.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Оскорбительное заявление американского президента – это сигнал российским либеральным элитам к свержению Путина путём госпереворота. Если либералы ослушаются своего заокеанского хозяина, их ожидает незавидная судьба: начиная от заморозки зарубежных счетов, конфискации имущества, заканчивая арестом. Байден обозначил перед олигархатом и элитным либеральным кланом России невозможность жизни и действия в условиях президентства Путина.

Поэтому либеральная тусовка будет создавать для народа адские условия жизни, провоцируя его на восстание против президента. Собственно, уже упал курс рубля… И это только начало действий либералов отвечающих за финансово-экономический блок. Сейчас как никогда активизируются все предательские СМИ и либеральные власть имущие элиты. Чтобы не допустить вакханалию, которую Америка хочет устроить на российской земле, нужно продолжить Конституционную реформу, и самое главное – ускорить процесс собирания своих территорий, которые, усилиями «партнёрской» Америки были оторваны от России.

Кроме того, заявление Байдена – это сигнал крупным странам, что давление на Россию будет усиливаться. А это значит, что им следует примкнуть к американскому антироссийскому лагерю.

Возвращаясь к теме объявленной Байденом войны против России и одному из американских полигонов, нынешней Украине, то её Зе-власти ведут подготовку к активным военным действиям против жителей Донбасса и грозятся вернуть Крым. Откровенно говоря, у украинцев забрали не только Крым и Донбасс, у них варварски отобрали Камчатку, Байкал, Золотые горы Алтая, Кавказ… Жителей «незалежной» Украины оставили буквально без штанов. И это случилось даже не после госпереворота в 2014 году. Это произошло после катастрофы 1991 года – предательского развала Советского Союза.

Украина лишилась всего: защиты, свободы, ядерного статуса, промышленности, географических и культурных достояний. Так почему же украинцы не выходят на митинги за возвращение своих законных территорий, за свою историческую Родину? Почему они продолжают позволять украинским оккупационным властям себя грабить, отправлять на гражданскую войну? Почему они ухватились только за Крым и Донбасс? Как только жители Украины осмелятся и прогонят интервентов из Киева, они вернут и Донбасс, и Крым, и Байкал, – всё то, что принадлежало им, строилось и защищалось общими нашими предками.

Говоря о Крыме, который сегодня празднует седьмую годовщину освобождения из украинской оккупации и возвращения на историческую Родину – Россию, то его жители наконец-таки почувствовали себя свободными и нужными государству людьми. За семь лет в составе Российской Федерации Крым развивается, строится, восстанавливается, о чём свидетельствуют новые дороги и аэропорт, отремонтированные школы и больницы, возведённый Крымский мост. В ходе проведенных соцопросов, крымчане искренне говорят о том, что они за Владимиром Путиным, как за каменной стеной.

Если же сейчас провести опрос среди жителей Украины и задать один вопрос: стали ли они жить лучше после госпереворота 2014 года, подавляющее большинство ответит, что их постмайданная жизнь стала невыносимой. Ведь на протяжении семи лет очередное дно пробивает социально-экономический упадок на Украине, коррупция, деиндустриализация, восхваление неонацизма и тотальная деградация.

Сегодня украинцы по телевизору, через Интернет и соцсети смотрят на счастливых и развивающихся крымчан, которые в 2014 году не побоялись и не позволили киевской хунте превратить свою жизнь в ад. Для жителей Зе-оккупированной Украины развитие российского Крыма – это маяк, который показывает всей Украине путь – куда нужно идти: на свою историческую Родину, в Россию. Сейчас, когда Байден намерен устроить из «незалежной» полигон военных действий против Российской Федерации, украинцы, ради самоспасения, должны провести на Украине Русскую весну.

Что же касается реакции России на неадекватное заявление Байдена, то главный ответ на эту провокацию дал российский лидер Владимир Владимирович, благородно и человечно пожелавший своему американскому «коллеге» здоровья. Здоровье Байдену точно понадобится. А в том, что Большой России быть, – нет никаких сомнений. И никакие российские либералы, украинские олигархи и управляемые ими американские хозяева не в силах остановить этот процесс. Как говорит Владимир Путин, «Россия – такая страна, которая ничего не боится, и её границы нигде не заканчиваются»!