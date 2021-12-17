Антироссийскую резолюцию ЕП киевская пропаганда посчитала «ядерным ударом»

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Новости Украины

Европейский парламент принял очередную антироссийскую резолюцию, в которой осудил наращивание военной группировки российских войск на ее же территории вблизи границ Украины, пригрозил новыми санкциями, отключением от международной платежной системы SWIFT и остановкой газопровода «Северный поток-2».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в резолюции также содержатся дежурные пункты о непризнании «аннексии Крыма», поддержке евроинтеграционного пути Украины, а также осуждается невыполнение «Минских соглашений», причем, вина за это возлагается на Россию.

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«ЕС должен быть готов послать России резкое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны оставаться готовыми быстро договориться о жестких экономических и финансовых санкциях против российского правительства для устранения непосредственных угроз, а не ждать нового вторжения, прежде чем принимать меры», – говорится в тексте резолюции.

«Новый пакет санкций должен включать российский офицерский корпус и руководителей, участвующих в планировании возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов в орбите президента России и их семей. (Европарламент) требует, чтобы такие санкции влекли за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки и исключение России из платежной системы SWIFT, тем самым исключая российские компании из международного финансового рынка и запрещая покупку суверенного долга России», – также указано в документе.

Кроме того, европарламентарии требуют снизить зависимость стран-членов ЕС от российских энергоносителей:

«Настоятельно призываем институты ЕС и все государства-члены убедиться, что газопровод «Северный поток – 2» не будет введен в эксплуатацию, независимо от того, соответствует ли он в какой-то момент положениям Газовой директивы ЕС».

Документ поддержали 548 европейских депутата. Воздержались 54 и 69 парламентариев выступили против.

«Россия входит в пятерку стран, являющихся наиболее активными пользователями SWIFT, поэтому отключение ее от этой системы можно сравнить с «ядерным ударом» по российской экономике. Посмотрим, заставит ли резолюция Кремль отказаться от полномасштабной агрессии против Украины», – прокомментировал резолюцию в своем блоге киевский антироссийский пропагандист Андрей Цаплиенко.

Отметим, что резолюция носит лишь рекомендательный характер.