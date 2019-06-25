Антирусская перепрошивка Белоруссии уже началась

25.06.2019, Минск, Артем Агафонов

Собралась группа агрессивной молодежи, поскакала, покричала не менее агрессивные лозунги, залезла на очередной памятник и повалила под радостное улюлюканье… К счастью, подобные, типичные для Украины сцены, в Белоруссии невозможны в принципе – порядка в стране больше и власть больно наказывает за его нарушения. Но это не значит, что местные националисты не ведут борьбу с исторической памятью белорусов, пытаясь вытравить из нее все русское и советское. Ведут. И даже иногда побеждают.

Очередной такой победой стала отмена установки скромного памятного знака о пребывании Петра I в городе Горки Могилевской области. Император был в Горках летом 1708 года, когда белорусские земли стали ареной сражений между русской и шведской армиями. Обе армии щедро проливали кровь друг друга и местных жителей, польским королем был ставленник шведской короны, однако местные националисты главным врагом белорусов единогласно считают первого российского императора.

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Стоило появиться новости о том, что местные власти планируют поставить возле одного из домов скромный памятный знак – макет пушки времен Северной войны – сразу же активизировались хорошо известные иностранные средства пропаганды – местный филиал «Радио Свобода», польские пропагандистские ресурсы…

Местные активисты из числа «борцов с российской агрессией» подключились и стали по отработанной схеме массово бомбардировать всевозможные государственные органами однотипными письмами с «протестами озабоченной общественности», подключив сочувствующих историков (увы, в Белоруссии историческая наука сильно поражена националистической отравой). В результате местные власти, руководимые вечным чиновничьим принципом «абы чего не вышло» решили попросту не ставить памятник.

И это, увы, далеко не впервые.

Так, в 2015 году произошел еще более вопиющий случай – могилевские власти попросту отцензурировали памятник Пушкину, подаренный областному центру российским фондом «Аллея русской славы» и установленный у входа в Могилевский библиотечный колледж, носящий имя великого поэта.

Спустя менее недели с памятника убрали слова из стихотворения «Клеветникам России» – местные националисты, считающие польское восстание 1830 года «своим» устроили тогда настоящую истерику.

Вот уже 10 лет продолжается противостояние в Витебске. В 2009 году тогдашний витебский губернатор Александр Косинец предложил установить в городе памятники трем историческим деятелям – киевской княгине Ольге, новгородскому князю Александру Невскому и великому князю Литовскому Ольгерду. Сразу начались выступления, петиции, пикеты… памятники русским князьям были поперек горла белорусским дерусификаторам.

В результате, первым из трех, уже в 2014 году появился памятник Ольгерду, положившему конец истории удельного Витебского княжества и включившего его в состав Великого княжества Литовского и, главное, «ходившему на Москву».

Памятник получился монументальный, конный, с соколом на руке. Настоящий завоеватель. Два года спустя, не без проблем и сопротивления со стороны националистов установили памятник Александру Невскому. Герой Ледового побоища изображен в кругу семьи, с женой и сыном.

Памятника княгине Ольге, легендарной основательнице города, в Витебске нет до сих пор и перспективы его установки туманны.

Такова она, война с памятниками по-белорусски. Никаких молодчиков с сомнительной символикой, зато множество активистов, пропагандистов и «экспертов», перепрошивающих национальное самосознание белорусов и местные власти, все чаще идущие им навстречу. Они медленно, но методично навязывают белорусам другую историю, в которой главными героями являются польские мятежники Калиновский и Костюшко, польско-литовские магнаты, литовские князья. Установка памятников таким героям в современной Белоруссии проходит все чаще и с большой помпой.