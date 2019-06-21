Антирусский погром в Тбилиси: Вы еще верите в «адекватную» Украину?

21.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

19 июня в здании грузинского парламента началась Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат от КПРФ, в Госдуме возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений) открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии Кобахидзе, а 20 июня делал доклад с трибуны.

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В это время по Тбилиси стремительно разнёсся слух, будто в парламенте заседает российская делегация, а возглавляющий её депутат Госдумы является активным участником грузино-абхазского конфликта, неоднократно и публично заявлял о независимости Абхазии, да ещё и занял место грузинского спикера.

У широких и горячих грузинских масс немедленно взыграло ретивое. Ещё бы, «не забудем, не простим – 20% исконно-посконной грузинской территории оккупировано и отторгнуто Россией! Срочно собираемся у депутатского дома, не забывая захватить с собой плакаты «Россия оккупант», бутылки с бензином и плохое настроение…».

И началось… К зданию парламента стали стягиваться бурлящие толпы с требованием немедленно прекратить сессию МАП, выгнать российскую делегацию, главу МВД в отставку, а спикера Кобахидзе, аполитично допустившего в своё кресло кошмарного русского – призвать к ответу немедленно!

В это время внутри здания пришли в движение оппозиционные депутаты из партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», заблокировавшие трибуну. С ними же в зал проникли крикливые молодые люди с флагами, сорвавшие проведение межпарламентской сессии. Группа неадекватов облила Гаврилова водой и попыталась отнять у него документы.

По мнению депутата Госдумы Николая Зенцова, входившего в российскую делегацию, это была спланированная акция. Гаврилов не был участником войны в Абхазии – это чистой воды фальшивка, вброшенная грузинскими СМИ, но именно она и стала поводом для провокации. Как сообщили Зенцову грузинские коллеги, ворвавшиеся в зал депутаты и «активисты» были сторонниками Саакашвили.

«Стали орать на нас. Какие-то контуженные военные грузинские орали, что они убивали русских и будут их убивать. Требовали, чтобы русские покинули парламент. Якобы пока мы не покинем парламент, ничего продолжаться не будет. Переговоры генсека ассамблеи – он грек – ни к чему не привели.

Идти на конфронтацию мы не собирались. Мы перешли в отель. Его тут же окружили толпой. 300 человек блокировали входы. Закидывали бутылками с водой. У всех в руках были оскорбительные для президента и нашей страны плакаты. Они сжигали портреты президента. Оскорбляли нас. Отвратительно, что в этом принял участие депутат Верховной Рады Украины. Единственный из делегации ассамблеи, который поучаствовал в провокации. Он стал мило общаться с этими протестующими.

Охрана посоветовала покинуть гостиницу. Якобы это должно утихомирить протест. Охрана попыталась вывести нас. Гаврилов получил удар по затылку, у него слетели очки. Но нам удалось уехать. В аэропорту к нам в отдельный зал проникли репортеры. Это тоже было спланировано. Все это напоминало Украину – с криками с оскорблениями», – поведал любопытные подробности участник российской делегации.

Когда российская делегация уже покинула Тбилиси, началась вторая волна беспорядков. Толпа численностью около тысячи человек перекрыли проспект Руставели, после чего пошли на штурм здания грузинского парламента. Мобилизованная полиция применила резиновые пули, газ и водометы, заставив погромщиков рассеяться.

Интересно, что на площади у здания парламента сбежавшие протестутки Саакашвили бросили стопку заранее приготовленных щитов по всем правилам проведения «майданов».

Площадь еще не была очищена, как из Украины раздался трубный голос Саакашвили, призвавший оппозицию объединиться, чтобы отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта». Саакашвили также назвал партию «мечтателей» «пророссийскими», «наплевавшими на Грузию, на её символику, её ценности».

Судя по тому, что автором вброса, порочащего главу российской делегации Гаврилова, был «Первый канал» грузинского ТВ, провокация была затеяна не саакашистами, а властями Грузии. Об этом свидетельствуют также заранее подготовленные антироссийские баннеры и украинские флажки.

У «пророссийских» властей Грузии из коалиции «Европейской мечты» дела идут из рук вон плохо. Без западной финансовой накачки «мечта» сдувается, а «грузинское экономическое чудо» всё больше напоминает прозу жизни Золушки сразу после того, как часы пробили полночь.

В таких условиях народ надо чем-то увлечь, а то его снова может заинтересовать какая-нибудь очередная «революция мимоз» с полной сменой власти.

Саакашвили, скорее всего, воспользовался провокацией своих политических оппонентов, чтобы напомнить о себе. Перехватить управление у «мечтателей» у него силёнок и ресурсов не хватит, а вот устроить небольшой дестабилизец и бардак – это сколько угодно.

«Россия наш враг и оккупант», – прояснила текущий момент президент Грузии Саломе Зурабешвили, комментируя беспорядки 20 июня, в свою очередь объявив протестующих «исполнителями планов Москвы».

Что же, спасибо за откровенность, а то в последние годы в России появилось множество любителей проводить недорогой и насыщенный отпуск в Сокартвело, чтобы после публиковать в бложиках подкреплённые фотографиями путевые заметки о том, как в Грузии замечательно, какая там прекрасная древняя культура, национальная кухня, виноделие и любовь к русским.

Пора бы вспомнить, что половина граждан Грузии разделяют мнение своего президента, считая Россию врагом и оккупантом, не заслуживающим добрососедских отношений.

Стоит только российскому депутату занять не то место (можно подумать, что Гаврилов летел из Москвы в Тбилиси и заранее мечтал усесться в кресло главы грузинского парламента – где посадили, там и сел человек), как любители русских туристов моментально превращаются в громил, вопящих «русских убивали и будем убивать».

Унижения и оскорбления России, её народа, президента и делегации российских парламентариев наверняка не останутся без оргвыводов. Во что они выльются – увидим. Ясно одно: нам не следует заблуждаться и считать разгон саакашистов властями борьбой сил света с силами тьмы.

Ничего подобного. Власть просто защищала себя от небольшого и неожиданного «майданчика», устроенного людишками Михо.

Имела жаба гадюку…

На деле же, что саакашисты, что «мечтатели» – два сапога пара: «Россия враг и оккупант, заграница нам поможет, без оглядки уйдём в Европу, НАТО, НАТО, больше НАТО…».

Что такого дружественного в отношении России делают «мечтатели» во главе с Зурабешвили, чего не делал Саакашвили после войны 2008 года?

Этот нарыв зрел 11 лет, и рано или поздно должен был лопнуть. Дружбы как не было, так и нет. В 2008 году, к сожалению, операция по принуждению к миру так и не была доведена до конца – и вот закономерный итог.

Антирусский погром в Тбилиси – урок для тех, кто еще недавно убеждал, что Украина постепенно будет становиться «адекватной» и приводил в пример, якобы, успешный опыт Грузии.

Реальность показывает, что замена западных марионеток – Саакашвили на Зурабешвили, Порошенко на Зеленского – проблему не решает.