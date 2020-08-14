14.08.2020, Одесса, Ирина Котенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Одесса, Политика, Россия
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Антирусский шабаш в Одессе: Нацисты установили виселицы и угрожали России


В Одессе провели акцию в поддержку майданщиков, протестующих против переизбрания президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего в акции приняли участие несколько десятков человек. Организатором выступила одиозная одесская майданщица Алена Балаба, несколько лет назад отметившаяся сжиганием георгиевских ленточек в Вечном огне.

«Мы не поддерживаем пророссийскую позицию любых дипломатов, мы поддерживаем людей которые вышли и заявили, что они – нация. Наш митинг посвящен борьбе белорусов за свою независимость. «Правый сектор» сегодня подготовил немного радикальный перформанс. Также мы напишем слова поддержки нашим братьям белорусам, сфотографируем и отправим на их телеграмм-каналы , чтобы все увидели ,что Одесса также поддерживает Белорусь», – заявила Балаба.


Также на митинге выступил представитель порошенковской партии «Европейская солидарность» Петр Обухов, потребовавший от президента Зеленского не признавать победу Лукашенко, а майданщиков смелее выходить на протесты.

«Почему это важно для нас для Украины? Для Украины выгодно, чтобы украинский народ окружала демократия ,а не диктатура. И если получится у белорусов, то Россия следующая», – пригрозил Обухов.

Кроме того, в ходе акции ее участники повесили чучело омоновца.


Памятник одному из основателей Одессы Дюку Ришелье завернули в флаг белорусских националистов.

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