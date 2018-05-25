25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Антисемитский шабаш на Украине достиг угрожающих масштабов

Украинская власть разыгрывает «еврейскую карту» для того, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем в экономике. Об этом в эфире TOPINFORM заявил бывший вице-президент Европейского еврейского конгресса, экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, ситуация с антисемитизмом на Украине обретает угрожающих масштабов и только окрики из-за океана заставляют власть как-то реагировать на это.

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«Как человек, который много лет в Европейском еврейском конгрессе отвечал за безопасность и антитеррор, говорю, что ситуация очень угрожающая и критическая. Сейчас, в последние неделю-две просто резкий окрик Соединенных Штатов и на Польшу, и на нас привел к тому, что власть сделала какие-то пустопорожние заявления о борьбе, а в принципе, по моим ощущениям, еврейскую карту держат как одну, чтоб из клапана выпустить пар в связи с тем, что творится в экономике и социальной сфере. У людей тупо отбирают деньги… Но рассчитывать не на сознание народа, а на окрик из-за океана, под которым мы в управлении, – это другой вопрос», – заявил Червоненко.