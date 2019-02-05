Антисемитский скандал разгорается на Украине

05.02.2019, Умань, Владимир Гладков

Украинские националисты провели в Умани антисемитский митинг, на котором призвали жестоко расправится с евреями, которые, якобы, осквернили распятие Христа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает директор «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видео отвратительного антисемитского шабаша, который состоялся в Умани 20 января 2019 года… Люди на этом видео совершают уголовное преступление согласно статье 161 УК Украины. Мы немедленно подадим заявление в полицию, но, предполагаю, что ответ будет, как обычно, что в данном случае нет состава преступления», – прокомментировал Эдуард Долинский.

В ходе митинга один из националистов обвинил гостей-евреев в «осквернении христианства» и призвал к жесткой расправе над ними.

«В Умани во время Крещения случилась не очень хорошая ситуация. Наши гости, даже не жители, а гости осквернили христианскую веру – отломали ноги Иисусу Христу. Это не хорошо, мы живём на своей земле. Я обращаюсь к нашим правоохранительным органам, к нашей власти – пора принять какие-то меры.

Это уже не первый случай, когда жиды порочат нашу веру и нашу страну. Они не считают нас тут хозяевами. Мы должны показать, что если они не будут следовать правилам, то мы будем действовать жестко», – заявил радикал.

Также руководитель «Национальных дружин» Умани Евгений Устимович сообщил, что по факту вандализма будет проводиться судебное заседание, и пригласил своих радикальных единомышленников «проконтролировать» процесс.

«У нас сложилась очень сложная ситуация с этими жидами. Они считают, что за свои доллары они могут купить людей, землю, веру, надежду. Но такого не будет.

Мы будем добиваться своего, и эти выродки жидовские, которые взяли и опорочили Иисуса Христа, они должны ответить за свои действия. Они надругались над нашей верой, они надругались над нашей свободой. Они –болезнь в нашем городе. Если это гангрена, то ее надо отрезать и про нее забыть. Я попрошу вас поддержать нас в это время.

По этому вопросу будет проводиться судебное заседание. Я хочу, чтобы на этом заседании наша организация собралась и проконтролировала, чтоб им (судьям – прим. ред.) не дали денег и их опять не отпустили. Потому что это не первый случай надругательства над Христом, и явно не последний. Мы –генофонд этой страны, мы нация!», – призвал Устимович.

Городок Умань в Черкасской области является местом паломничества евреев. Здесь находится место захоронения духовного отца движения брацлавских хасидов – цадика Нахмана. Ежегодно в конце сентября Умань посещают десятки тысяч паломников, которые отмечают здесь иудейский Новый год.